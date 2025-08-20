फोर्स नहीं तो इलेक्शन नहीं…जब टीएन शेषन ने चुनाव कराने से ही कर दिया था इनकार

जुलाई 1993 में तमिलनाडु के Ranipet Byelections ने इस टकराव को चरम पर पहुंचा दिया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में घुसने से रोक रही थीं। विपक्ष ने केंद्रीय बलों की मांग की। सेशन ने यह मांग केंद्र तक पहुंचाई लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि आपको केंद्रीय बल बुलाने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद सेशन ने बड़ा फैसला लिया। 2 अगस्त 1993 को आदेश जारी कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार के साथ गतिरोध खत्म नहीं होता, चुनाव आयोग कोई चुनाव नहीं कराएगा। इस एक आदेश से उन्होंने 31 सीट के चुनाव टाल दिए, जिनमें लोकसभा की 3 सीटें, राज्यसभा की 9, विधान परिषद की 2 और विधानसभा की 17 सीटें शामिल थीं।