छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल, जानें Mandku Dweep की खासियत…

हालांकि यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शौचालय, पेयजल, उचित सड़क और साफ-सफाई जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है और संबंधित विभागों को सुविधाओं के विकास के निर्देश दिए हैं, ताकि यहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु बेहतर अनुभव पा सकें।