सीएसआर मद की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य व स्थानीय क्षेत्र के विकास में हो… CM साय ने BSP के नए निदेशक महापात्र से कही ये बात

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बुधवार को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भिलाई स्टील प्लांट के नवनियुक्त निदेशक चित्त रंजन महापात्र ने मुलाकात की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मद का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास में प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भिलाई स्टील प्लांट प्रदेश के विकास में प्रभावी योगदान देगा।
मुलाकात के दौरान महापात्र ने मुख्यमंत्री साय को पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने महापात्र को उनकी नवीन पदस्थापना पर शुभकामनाएं दीं। बता दें कि पत्रिका ने तीन अगस्त को सीएसआर मद की राशि का उपयोग कंपनियों द्वारा नहीं करने संबंधी खबर प्रकाशित की थी।