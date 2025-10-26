Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

ASEAN Summit में हिस्सा लेने मलेशिया पहुंचे ट्रंप, PM मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, इस दूरी की वजह क्या है?

ASEAN Summit 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट मे हिस्सा लेने के लिए मलेशिया पहुंच गए हैं, लेकिन पीएम मोदी इस समिट में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। जानिए क्या है इस दूरी की वजह...

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 26, 2025

US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी (Photo-IANS)

ASEAN Summit 2025: मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को मलेशिया पहुंचे। मलेशिया एयरपोर्ट पर धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मलेशिया की भागीदारी के लिए पीएम इब्राहिम अनवर को धन्यवाद देने के लिए कुआलालंपुर में रुक रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति समिट के मुख्य मंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इससे इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में मलेशिया नहीं जाएंगे, बल्कि वे आज होने वाले सत्र में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आसियान की अध्यक्षता संभालने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए भारत-आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। इस समिट में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर हिस्सा लेंगे।

क्या है आसियान ?

आसियान (Association of Southeast Asian Nations) दक्षिण-पूर्वी एशिया के 10 देशों (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया) का क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, क्षेत्रीय शांति, और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आसियान संगठन मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे समझौते व्यापार को बढ़ावा देता है।

पीएम मोदी के मलेशिया न जाने पर क्या है चर्चा?

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने X पर लिखा कि पीएम मोदी का मलेशिया न जाना इस रूप में देखा जा रहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। अमेरिका ने अभी भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से तभी मुलाकात करना चाहेंगे जब भारत-अमेरिका व्यापार समझौता का मसौदा तैयार हो जाएगा।

इस मामले पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के मलेशिया न जाने के फैसले का बचाव किया है। कंवल सिब्बल ने कहा कि अगर पीएम मोदी कुआलालंपुर जाते तो ट्रंप के साथ बैठक करनी पड़ती. ट्रंप की अप्रत्याशित और बेतुकी बातें राजनीतिक जोखिम पैदा करती।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ट्रंप से सीधे मिलते अमेरिकी राष्ट्रपति सार्वजनिक मंच पर कुछ भी कह देते। इससे बचने के लिए ही पीएम मोदी ने यह फैसला किया।

PM मोदी के मलेशिया न जाने के फैसले पर क्या बोली कांग्रेस

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के मलेशिया न जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सामना नहीं करना चाह रहे हैं।

जयराम ने कहा कि सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करना अलग बात है, लेकिन उनसे आमना-सामना करना दूसरी बात है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के मलेशिया नहीं जाने की वजह साफ है, वह राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते, जो वहां मौजूद होंगे। इसी कारण वह मिस्त्र भी नहीं गए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Oct 2025 10:14 am

Hindi News / Patrika Special / ASEAN Summit में हिस्सा लेने मलेशिया पहुंचे ट्रंप, PM मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, इस दूरी की वजह क्या है?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

फिल्म इंडस्ट्री के जुनूनी निर्माताओं की दर्दभरी दास्तान, किसी को मिला धोखा तो कोई आया सड़क पर

Bollywood producers who lost everything
Patrika Special News

विदेशों में भी छाई राजस्थान की ये देसी सब्जी, पूरी तरह नेचुरल; सालभर नहीं होती खराब

kachra ki sabji
Patrika Special News

Excess Protein side effects : क्या अधिक प्रोटीन खाने से सच में बढ़ती है ताकत, दिल के लिए ये कितना सही, विशेषज्ञ से जानिए

Experts warns for Excess Protein, Excess Protein use, Excess Protein side effects, Excess Protein risk for heart diseases,
Patrika Special News

अंता उपचुनाव में निर्दलीयों के सहारे BJP? वसुन्धरा राजे के बेटे को क्यों बनाया चुनाव प्रभारी? जानें इनसाइड स्टोरी

Vasundhara Raje and Dushyant Singh
Patrika Special News

मजदूरी से आमदनी तक का रोमांचक सफर… गौ पालक की कहानी जो बदल देगी आपकी सोच

MNREGA success story (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.