ASEAN Summit में हिस्सा लेने मलेशिया पहुंचे ट्रंप, PM मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, इस दूरी की वजह क्या है?

ASEAN Summit 2025: मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को मलेशिया पहुंचे। मलेशिया एयरपोर्ट पर धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष को समाप्त करने में मलेशिया की भागीदारी के लिए पीएम इब्राहिम अनवर को धन्यवाद देने के लिए कुआलालंपुर में रुक रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति समिट के मुख्य मंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इससे इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे।