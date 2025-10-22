ट्रंप ने सरकारी खजाने से करोड़ों डॉलर मांगे: क्या खुद पर मुकदमा चलाने का प्लान है ?

Trump Compensation Claims: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने अपनी पिछली जांचों के लिए सरकार से करीब 230 मिलियन डॉलर (लगभग 23 करोड़ डॉलर) का दावा (Trump Compensation Claims) किया है। दरअसल जनवरी 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से वे इस मुद्दे पर चुप थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि वे जस्टिस डिपार्टमेंट (DOJ Settlement Trump) से मुआवजा चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर पैसा मिला, तो वे इसे दान कर देंगे या व्हाइट हाउस की मरम्मत में लगाएंगे। यह दावा उन जांचों से जुड़ा हुआ है, जो उनके पहले कार्यकाल में हुईं।