ट्रंप की ‘शक्ति से शांति’ नीति: मेगा रिपब्लिकन्स के लिए बड़ा झटका, अमेरिका फर्स्ट अब कहां ?

ट्रंप ने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, जो उनके पहले कार्यकाल की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक कदम है। इसी तरह, वेनेजुएला के तट पर ड्रग तस्करों की नावों पर छह हमले हुए, जिनमें से एक के बाद बचे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ट्रंप ने खुद सीआईए की गुप्त कार्रवाइयों को हरी झंडी दी। ये कदम अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करने के नाम पर लिए गए, लेकिन मैगा के अलगाववादी सोच के खिलाफ हैं। सीनेटर सिंथिया लुमिस जैसे नेता अब कह रहे हैं कि ट्रंप के फैसले सही हैं, क्योंकि ये ड्रग तस्करी रोक रहे हैं। लेकिन रैंड पॉल जैसे कट्टरपंथी चिल्ला रहे हैं, "बिना नाम जाने नावें उड़ाना गलत है। सुबूत दोहराओ!" यह बहस दिखाती है कि ट्रंप की ताकत कैसे मैगा को हिला रही है।