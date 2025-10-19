Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

ट्रंप की ‘शक्ति से शांति’ नीति: मेगा रिपब्लिकन्स के लिए बड़ा झटका, अमेरिका फर्स्ट अब कहां ?

Peace Through Strength: ट्रंप की विदेश नीति ने मैगा को मजबूर कर दिया है कि वे पुरानी सोच छोड़ें। यह बदलाव जीओपी को एकजुट कर सकता है या फाड़ सकता है।

3 min read

भारत

image

MI Zahir

image

The Washington Post

Oct 19, 2025

Peace Through Strength

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ( फोटो: द वाशिंगटन पोस्ट)

Peace Through Strength: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की विदेश नीति (Trump Foreign Policy) ने हाल के महीनों में ऐसा मोड़ लिया है, जो उनके कट्टर समर्थकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। पहले जहां 'अमेरिका फर्स्ट' का नारा अलगाववाद की बात करता था, अब ट्रंप 'शक्ति से शांति' की पुरानी रिपब्लिकन विचारधारा अपना रहे हैं। यह बदलाव मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA Republicans) गुट के रिपब्लिकन सांसदों के लिए बड़ा सरप्राइज साबित हो रहा है। वे सोच रहे हैं (Peace Through Strength) कि क्या ट्रंप वाकई वैश्विक मामलों में दखल बढ़ा रहे हैं, या यह महज उनकी चालाकी भरी रणनीति है? जानिए कैसे ट्रंप के फैसले जीओपी को दो हिस्सों में बांट रहे हैं।

ईरान और वेनेजुएला पर ट्रंप के सख्त कदम

ट्रंप ने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, जो उनके पहले कार्यकाल की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक कदम है। इसी तरह, वेनेजुएला के तट पर ड्रग तस्करों की नावों पर छह हमले हुए, जिनमें से एक के बाद बचे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ट्रंप ने खुद सीआईए की गुप्त कार्रवाइयों को हरी झंडी दी। ये कदम अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत करने के नाम पर लिए गए, लेकिन मैगा के अलगाववादी सोच के खिलाफ हैं। सीनेटर सिंथिया लुमिस जैसे नेता अब कह रहे हैं कि ट्रंप के फैसले सही हैं, क्योंकि ये ड्रग तस्करी रोक रहे हैं। लेकिन रैंड पॉल जैसे कट्टरपंथी चिल्ला रहे हैं, "बिना नाम जाने नावें उड़ाना गलत है। सुबूत दोहराओ!" यह बहस दिखाती है कि ट्रंप की ताकत कैसे मैगा को हिला रही है।

यूक्रेन और गाजा: सहायता या दबाव?

यूक्रेन को लेकर ट्रंप का रवैया भी बदल गया। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर तोमाहॉक मिसाइलों की मांग सुनी, लेकिन अभी वादा नहीं किया। रूस के साथ शिखर सम्मेलन की बात भी की। मैगा वाले पहले यूक्रेन फंडिंग रोकने की बात करते थे, लेकिन अब जोश हॉली जैसे सांसद कह रहे हैं, "यह रूस को बातचीत की मेज पर लाने का तरीका है।"

सीजफायर का रास्ता खुलने की बात

गाजा में इजरायल को खुली छूट देकर हमास पर दबाव बनाना ट्रंप को भा रहा है, जो बंधकों की रिहाई के लिए सीजफायर का रास्ता खोल रहा। लेकिन अर्जेंटीना को 20 अरब डॉलर का बैलआउट? यह मैगा को चुभ रहा है। पॉल ने कहा, "हमारे यहां 2 ट्रिलियन का घाटा, फिर दूसरे देश को क्यों दें?" ट्रंप के ये फैसले दिखाते हैं कि वह न तो पूरी तरह अलगाववादी हैं, न ही पुरानी तरह के हॉक।

मेगा नेताओं की प्रतिक्रियाएं: समर्थन या संशय ?

मेगा कैम्प में रिएक्शन मिले-जुले हुए हैं। लुमिस कहती हैं, "ट्रंप सब सही कर रहे हैं, क्योंकि वह दुनिया को बेहतर बना रहे।" हॉली मानते हैं कि ट्रंप की खासियत यही है- वह विचारधारा से बंधे नहीं, नतीजे चाहते हैं। खासकर वेनेजुएला हमलों की कानूनी वैधता का रैंड पॉल खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। वहीं पारंपरिक जीओपी वाले जैसे जेम्स रिश कहते हैं, "ट्रंप दोनों पक्षों की सुनते हैं, मार्को रुबियो जैसे सलाहकार हावी हैं।" यह फॉलोअप दिखाता है कि मैगा को अब केस-बाय-केस सोचना पड़ेगा। ट्रंप की नीति ओबामा की 'स्टूपिड चीजें मत करो' वाली सावधानी से मिलती-जुलती लग रही है।

ताकत से शांति कैसे आएगी ?

एक अलग कोण से देखें तो ट्रंप की 'शक्ति से शांति' रोनाल्ड रीगन की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने रक्षा बजट बढ़ा कर सोवियत संघ को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन मेगा युवा इराक युद्ध की असफलताओं से चूर हैं, इसलिए वैश्विक दखल से डरते हैं। ट्रंप का फायदा? वह इजरायल-हमास सीजफायर और गाजा शांति योजना से नोबेल प्राइज की दौड़ में हैं, लेकिन अगर यूक्रेन में फंस गए, तो मैगा बगावत कर सकता है। यह नीति अमेरिका को मजबूत बनाएगी या नई जंगें छेड़ेगी? समय बताएगा।

जब तक जीत हो, हम साथ हैं

बहरहाल ट्रंप की विदेश नीति ने मैगा को मजबूर कर दिया है कि वे पुरानी सोच छोड़ें। यह बदलाव जीओपी को एकजुट कर सकता है या फाड़ सकता है। फिलहाल, ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं, "जब तक जीत हो, हम साथ हैं।" लेकिन सवाल बाकी है- क्या 'शक्ति से शांति' अमेरिका फर्स्ट का नया रूप बनेगी ?

(वॉशिंग्टन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

19 Oct 2025 12:47 pm

Published on:

19 Oct 2025 12:41 pm

Hindi News / Patrika Special / ट्रंप की ‘शक्ति से शांति’ नीति: मेगा रिपब्लिकन्स के लिए बड़ा झटका, अमेरिका फर्स्ट अब कहां ?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Poverty in India: शहर में 65 और ग्रामीण इलाके में 55 रुपये रोज खर्च करने वाले गरीब नहीं, गरीबी तय करने के क्या हैं 12 पैमाने?

Poverty In India
Patrika Special News

Investment in Gold: सोने में पैसा लगाएं या नहीं, क्या गिरने वाले हैं भाव? जानिए गोल्ड से जुड़े आपके सवालों के जवाब

Investment in Gold
Patrika Special News

Diwali Special: वह भी क्या दिवाली थी… जयपुर में 8 नवंबर 1942 की दिवाली पर दो मण आठ सेर तेल के दिये जलाए

diwali in jaipur 1942
Patrika Special News

तालाबों ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर… जानें क्या है जल से रोजगार की नई क्रांति?

Fish Farming (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

अंता विधानसभा उपचुनाव: बीजेपी ने क्यों दिया मोरपाल सुमन को टिकट? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? जानें

Morpal Suman and Vasundhara Raje
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.