Udanti-Sitanadi Tiger Reserve: मानसून की खूबसूरती, उदंती-सीतानदी में दिखा दुर्लभ तितलियों का बेजोड़ नज़ारा

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में प्रकृति ने अपनी रंगीन छटा बिखेरी है। यहां अनेक दुर्लभ तितलियों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें बैंडेड पिकॉक, ब्लू मॉरमॉन, कॉमन पैंसी और ब्लू टाइगर जैसी खूबसूरत प्रजातियां शामिल हैं। मानसून के बाद जंगल में तितलियों की यह उड़ान न केवल देखने के लिए है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र और वनस्पतियों के परागण के लिए भी लाभकारी है। उपनिदेशक वरूण जैन के अनुसार, रिजर्व में तितलियों के लिए अनुकूल वातावरण और पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। इस दौरान स्पॉट बेलिड ईगल जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति भी दर्ज की गई।