भारत पर काम नहीं करेगी ट्रंप की यह चाल, टैरिफ का दबाव होगा बेअसर, जानिए कैसे

भारत को दंडित करने का तर्क तो और भी बेतुका है। भारत अमीर अर्थव्यवस्थाओं का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं है और दशकों तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी-अभी ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रुसेल्स के साथ भी एक समझौता प्रक्रिया में है। जापानी वाहन निर्माता कंपनियां, जैसे सुजुकी मोटर कॉर्प और होंडा मोटर कंपनी, सालों से भारत में धैर्यपूर्वक निवेश कर रही हैं। अब सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप और मिज़ुहो फाइनेंशियल ग्रुप जैसी वित्तीय संस्थाएं भी विस्तार की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।