Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Railway Station जाने से पहले तौला लें अपना लगेज, नहीं तो इस तारीख से देनी पड़ेगी मोटी पेनाल्टी

Indian Railways उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन से रेल यात्री के लगेज के वजन कराने का नियम लागू करेगा।

भारत

Ashish Deep

Aug 19, 2025

Indian railways
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। (फोटो सोर्स : @IndianRailways)

Indian Railways ट्रेन टिकट पर सीनियर सिटीजन समेत तमाम यात्री कोटे खत्म करने के बाद यात्री सामान के वजन पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में जो भी यात्री तय लिमिट से ज्यादा वजन या बड़े साइज का लगेज लेकर स्टेशन पहुंचेगा तो उस पर मोटा जुर्माना लगेगा। यह फरमान उत्तर मध्य रेलवे से जारी हुआ है।

एयरपोर्ट जैसी सख्ती होगी रेलवे स्टेशनों पर

रेलवे ने तय किया है कि प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले यात्रियों के बैग का वजन और साइज चेक किया जाएगा। यानी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। तय सीमा से अधिक सामान मिलने पर जुर्माना वसूला जाएगा। इस व्यवस्था की शुरुआत उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन से होगी, जिसे मॉडल स्टेशन बनाया गया है।

पहले क्या था रेलवे का नियम

रेलवे में पहले भी यात्रा श्रेणी के अनुसार मुफ्त बैगेज लिमिट तय थी। मसलन फर्स्ट एसी में 70 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो, थर्ड एसी और स्लीपर में 40 किलो और सामान्य कोच में 35 किलो तक सामान बिना किसी फीस के लेकर जाने की इजाजत है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर पार्सल या एक्स्ट्रा चार्ज की व्यवस्था है। लेकिन ज्यादातर मामलों में नियमों का पालन सख्ती से नहीं होता था। स्टेशन पर बैग तौलने की व्यवस्था सिर्फ नाम मात्र की है और चेकिंग भी बहुत कम होती है। इस वजह से यात्री बेपरवाह हो रहे थे।

नियमों का होगा सख्ती से पालन

अब रेलवे ने इन नियमों को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले यात्रियों को अपने बैग का वजन और साइज चेक कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी यात्री का सामान तय लिमिट से ज्यादा पाया जाता है तो उस पर न केवल अतिरिक्त शुल्क लगेगा बल्कि पेनाल्टी भी देनी होगी। यह शुल्क लगेज की सामान्य दर से 1.5 गुना तक हो सकता है।

किन स्टेशनों से होगी शुरुआत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रयागराज जंक्शन समेत कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, मिर्जापुर, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके लिए स्टेशनों के प्रवेश और एग्जिट पर वजन तौलने की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई जाएंगी।

कब से शुरू होगी व्यवस्था

एनसीआर के प्रयागराज डिविजन के अनुसार दिसंबर 2026 से प्रयागराज जंक्शन पर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यहां Amrit Bharat Station Scheme के तहत लगभग 960 करोड़ रुपये से विकास किया जा रहा है। स्टेशन दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं, आधुनिक इंतजाम और ग्रीन बिल्डिंग मानकों से लैस होगा।

यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो यात्रियों को सफर के दौरान भीड़ और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। प्लेटफॉर्म और कोच में बड़े-बड़े बैगों से रास्ता रुकने की समस्या दूर होगी। दूसरी ओर, सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी क्योंकि हर यात्री का सामान रिकॉर्ड में होगा।

ज्यादा हो जाए वजन तो क्या करें

ज्यादा वजन ले जाने पर यात्रियों को पहले से पार्सल बुक कराना होगा। वहीं सामान का साइज भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर कोई बैग सीमा से ज्यादा वजनी है लेकिन आकार में इतना बड़ा है कि कोच या प्लेटफॉर्म पर जगह घेरता है तो पेनल्टी लगेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

Updated on:

20 Aug 2025 10:31 am

Published on:

19 Aug 2025 03:30 pm

Hindi News / Patrika Special / Railway Station जाने से पहले तौला लें अपना लगेज, नहीं तो इस तारीख से देनी पड़ेगी मोटी पेनाल्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.