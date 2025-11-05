केरल चुनाव से पहले कौन सा सियासी चाल चल रहे हैं शशि थरूर?

कांग्रेस के साथ शशि थरूर का रिश्ता तनावपूर्ण बना हुआ है। एक समय था जब थरूर, गांधी परिवार से डायरेक्ट मिल सकते थे। उन्हें गांधी परिवार से मिलने के लिए अपांइटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन थरूर के G23 समूह (जिसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी थे) में शामिल होने से दूरियां बढ़ने लगी। इसके बाद वह कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव में मल्लिकार्जुन खरगे के सामने उम्मीदवार बनकर खड़े हो गए थे। सियासी गलियारों में यह चर्चा उठने लगी थी कि उनका यह कदम गांधी परिवार (Gandhi Family) को रास नहीं आया। यहीं से कांग्रेस और थरूर के बीच फासले बढ़ते चले गए।