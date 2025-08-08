कब हुई थी RRB की स्थापना, देशभर में किन परीक्षाओं का आयोजन करवाता है आरआरबी?

RRB: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) देश के सबसे बड़े सरकारी विभाग जो नौकरी देता है, भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। भारतीय रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड की शुरुआत वर्ष 1942 में हुई थी। उस समय इसे ‘रेलवे सर्विस कमीशन’ के नाम से जाना जाता था। बाद में, 1985 में इसका नाम बदलकर ‘रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)’ कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड और व्यवस्थित बनाना था।