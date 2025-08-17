Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Plot खरीदना हो चाहे मकान : मोदी सरकार सबसे कम ब्याज पर दे रही लोन

House Building Allowance (HBA) नाम की इस योजना के तहत संपत्ति खरीदने के लिए रकम दी जाती है।

भारत

Ashish Deep

Aug 17, 2025

House Loan
मोदी सरकार की घर खरीद योजना के तहत पति-पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। (फोटो सोर्स : पत्रिका)

अगर आपको प्लॉन खरीदना है या मकान, मोदी सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। केंद्र सरकार ने संपत्ति खरीद योजना के तहत यह साफ कर दिया है कि कर्मचारी इस रकम से कौन-कौन सी संपत्ति खरीद या उसका निर्माण करवा सकते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की नियमावली के मुताबिक, House Building Allowance (HBA) नाम की इस योजना के तहत संपत्ति खरीदने के लिए रकम दी जाती है। इसके पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होते हैं जो घर, फ्लैट और प्लॉट के साथ-साथ कई तरह की हाउसिंग स्कीम से भी फायदा उठा सकते हैं।

किन कामों के लिए मिलेगी रकम

1; अपनी जमीन पर घर बनाना – कर्मचारी अपनी या पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर नया घर बना सकते हैं, बशर्ते जमीन का स्वामित्व और शीर्षक स्पष्ट हो।

ये भी पढ़ें

होम लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो मोदी सरकार की यह स्कीम करेगी मदद, 7.5% ही है ब्याज दर
कारोबार
Home Loan

2; प्लॉट खरीदकर घर बनाना – पहले प्लॉट खरीदना और फिर उस पर घर का निर्माण करना भी HBA के अंतर्गत मान्य है।

3; को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए घर/फ्लैट – सहकारी समूह आवास समितियों की सदस्यता लेकर प्लॉट या फ्लैट खरीदने और निर्माण करने की इजाजत है।

4; सरकारी / अर्ध-सरकारी एजेंसियों की स्कीम – दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ आदि के विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं की सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत घर या फ्लैट खरीद सकते हैं।

5; रेडीमेड घर/फ्लैट की खरीद – बिल्डर, आर्किटेक्ट या हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से नया तैयार मकान/फ्लैट खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति से खरीद पर HBA नहीं मिलेगा।

6; मौजूदा मकान का विस्तार – पहले से स्वामित्व वाले घर में रहने की जगह बढ़ाने के लिए भी एडवांस मिल सकता है, बशर्ते कुल लागत तय सीमा में हो।

7; पहले लिया गया होम लोन चुकाना – सरकारी, HUDCO या मान्यता प्राप्त निजी स्रोत से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए भी HBA का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर लोन निर्माण/खरीद के लिए ही लिया गया हो।

8; शॉप-कम-रेजिडेंस प्लॉट का आवासीय हिस्सा बनाना – अगर प्लॉट का इस्तेमाल आवासीय व व्यावसायिक दोनों के लिए है तो केवल आवासीय हिस्से के निर्माण के लिए एडवांस मिल सकता है।

    कितनी मिलेगी रकम

    1; नए घर/फ्लैट के लिए 34 माह का बेसिक पे या अधिकतम 25 लाख रुपये (जो भी कम हो)।
    2; मकान बढ़ाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये या 34 माह का बेसिक पे (जो भी कम हो)।
    3; ग्रामीण क्षेत्रों में लागत का 80% तक एडवांस, जिसे कुछ शर्तों पर 100% तक बढ़ाया जा सकता है।
    4; पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर, दोनों को अलग-अलग अधिकतम सीमा तक एडवांस मिल सकता है।
    5; कुल लागत (जमीन छोड़कर) बेसिक पे के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
    6; एडवांस मिलने के बाद तय समयसीमा में निर्माण/खरीद पूरी करनी होगी।

    घर खरीदने का सुरक्षित विकल्प

    सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से कर्मचारियों को घर के साथ-साथ भरोसेमंद स्रोत से प्लॉट और फ्लैट खरीदने का सुरक्षित विकल्प मिलेगा, जिससे उनका निवेश सुरक्षित रहेगा और सस्ती ब्याज दर पर आवास का सपना पूरा हो सकेगा।

    खबर शेयर करें:

    संबंधित विषय:

    Business news

    Published on:

    17 Aug 2025 10:19 am

    Hindi News / Patrika Special / Plot खरीदना हो चाहे मकान : मोदी सरकार सबसे कम ब्याज पर दे रही लोन

    ट्रेंडिंग वीडियो

    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    PM Modi

    Janmashtami 2025

    Asia Cup 2025

    Bihar Elections 2025

    Top Categories

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राष्ट्रीय

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Code of Conduct

    About Us

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.