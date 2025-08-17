Plot खरीदना हो चाहे मकान : मोदी सरकार सबसे कम ब्याज पर दे रही लोन

1; नए घर/फ्लैट के लिए 34 माह का बेसिक पे या अधिकतम 25 लाख रुपये (जो भी कम हो)।

2; मकान बढ़ाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये या 34 माह का बेसिक पे (जो भी कम हो)।

3; ग्रामीण क्षेत्रों में लागत का 80% तक एडवांस, जिसे कुछ शर्तों पर 100% तक बढ़ाया जा सकता है।

4; पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी होने पर, दोनों को अलग-अलग अधिकतम सीमा तक एडवांस मिल सकता है।

5; कुल लागत (जमीन छोड़कर) बेसिक पे के 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

6; एडवांस मिलने के बाद तय समयसीमा में निर्माण/खरीद पूरी करनी होगी।