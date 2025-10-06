Nobel Peace Prize: अहिंसा के पुजारी गांधीजी 5 बार हुए नामित, नहीं देने पर नोबेल समिति ने खेद जताया, बनाए कई बहाने

महात्मा गांधी को अहिंसा के पुजारी के तौर पर जाना जाता है। उन्हें शांति के दूत भी कहा जाता है। उनपर लिखे गए गानों में से एक तो सभी हिंदुस्तानियों की जुबान पर रहता है- साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खडग, बिना ढाल…। यह कहा जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबने वाला लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भारत से भगाकर दम लिया।