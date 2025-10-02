Mahatma Gandhi B’day : मशीन के विरोध पर गांधीजी ने चार्ली चैप्लिन को दिया ये जवाब, डॉ. सैयद को सेवाग्राम आश्रम में पिलवाया चिकन सूप

महात्मा गांधी बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। धन के लिए कभी भी लालच नहीं करते थे। वकालत के पेशे में सिर्फ वही मुकदमे लेते थे जो सच्चे होते थे। बुरे और बेईमान लोगों का मुकदमा नहीं लेते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जब वकालत शुरू की तो पहला मुकदमा हार गए। इसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी वकालत की गाड़ी चल पड़ी। वे वकालत की प्रैक्टिस के बल पर सालाना 15 हजार डॉलर कमा लेते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस को छोड़कर देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए आंदोलनरत हो गए। दरअसल, गांधी को एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाकर रखे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से छुआछूत का भाव रखे यह असमानता की स्थिति उन्हें तंग करती थी। वे समाज में पंक्ति के सबसे पीछे खड़े मनुष्य के बारे में चिंता करते थे। एक बार वे ट्रेन में सफर कर रहे थे तभी उनका एक जूता नीचे गिर गया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक दिया। उनकी बगल के यात्री ने जब उनसे कारण पूछा तो वे बोले एक जूता मेरे अब किसी काम नहीं आएगा। दोनों जूते किसी को मिल जाएंगे तो वो उसके काम तो आ जाएगा। महात्मा गांधी ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अन्य 4 महाद्वीपों और 12 देशों में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था।