Mahatma Gandhi B’day: दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने सीखी हिंदी, हिंदुस्तानी को साधकर कैसे बने वो 20वीं सदी के आंधी

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1931 की एक तस्वीर को याद कीजिए। लंदन की सड़कों पर कड़कड़ाती सर्दी में करीब 62 साल का एक व्यक्ति अपने जर्जर शरीर को अपने हाथ से काते गये सूत से बनी खादी से ढके, पैरों में मामूली चप्पल पहने, अदम्य साहस और उत्साह से भरा हुआ, अपने द्वारा गढ़े गए सिद्धांतों को अपने आचरण में जीता हुआ, अजानबाहु, लंबे-लंबे डग भरते हुए, ''भारत के संवैधानिक सुधारों" के संदर्भ में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बढ़ा चला जा रहा है। वह कोई और नहीं 20वीं सदी की आंधी थे, जिनका नाम महात्मा गांधी था। गांधीजी को यह ताकत हिंदी और हिंदुस्तानी से मिली। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला आंदोलन बिहार के चंपारण से शुरू किया।