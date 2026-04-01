Jafar Panahi: क्यों चर्चा में आए ईरान के जाफर पनाही? अपने ही देश की सरकार ने लगाया 20 वर्ष का कठोर प्रतिबंध

Jafar Panahi : जाफर पनाही सिर्फ एक फिल्म निर्देशक नहीं है। दुनिया में उनके करोड़ों प्रशंसक उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि कला को दबाया नहीं जा सकता। कठिन परिस्थितियों और तमाम तरह के प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा और दुनिया के सामने यह मिसाल पेश की कि सिनेमा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। पनाही की कहानी यह प्रेरणा देती है कि अगर किसी के इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। आइए जानते हैं उनकी संघर्षों से भरी कहानी।