क्या इस बार बिहार में होगा बीजेपी का सीएम? ये 3 चुनौती करनी पड़ेगी पार

बिहार में बीजेपी हर बार नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी क्यों थमाती है। 2005 से अब तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में हर बार नीतीश कुमार ने ही सरकार की कमान संभाली है। 2020 में तो बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन पार्टी में पास कोई सीएम फेस नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी बिहार में क्यों अपना सीएम नहीं बना पाती है और क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में यह संभव हो पाएगा?