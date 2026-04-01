Kerala Election 2026: क्या केरल में फिर से बनेगी पिनाराई विजयन की सरकार या इन गलतियों के चलते सत्ता से होगी दूर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिनाराई विजयन (Photo: IANS)
Kerala Election 2026: केरल में वामपंथी नेता पिनाराई विजयन के नेतृत्व में राज्य के पिछले दो कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। कई मामलों में राज्य का हाल देश में सबसे बेहतर है। यही वजह है कि पिनाराई के कार्यकाल को अक्सर “मानव विकास मॉडल” के सुदृढ़ीकरण का दौर कहा जाता है। पिनाराई के नेतृत्व में केरल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आइए जानते हैं कि केरल में पिछले 10 वर्षों में कितनी तरक्की हुई है?
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