बदलती फिल्मों की तस्वीर, क्या ये साल रहेगा फीमेल-पावर का सिनेमा?

Women Centric Films 2026: इस साल यानी 2026 में कई बड़ी फिल्मों का इंतज़ार कर रहे हैं दर्शक जिनमें बॉर्डर 2 शायद सबसे ऊपर आती है। 1997 में आई 'बॉर्डर' का सीक्व ल ये फिल्म सिने प्रेमियों के लिए गणतंत्र दिवस पर एक खास तोहफा साबित हो सकती है। वहीं, 'बैटल ऑफ गलवान', 'किंग', 'धुरंधर 2', 'टॉक्सिक' जैसी तमाम फिल्में आने वाले समय में थियेटर्स में रिलीज होने वाली हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इनमें से ज्यादातर फिल्म्स पुरुष प्रधान या मेल सेंट्रिक थीम पर हैं। और देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में अधिकतर फिल्में पुरुषों और उनकी कहानी के इर्द-गिर्द ही बनाई जाती रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि हिंदी सिनेमा महिलाओं को भूल गया है, हां लेकिन वीमेन सेन्ट्रीक फ़िल्में कम ही बनती हैं हमारे देश में। तो आइए एक नजर डालते हैं साल 2026 में रिलीज होने वाली उन फिल्मों पर जो एक महिला की ताकत, उसकी बहादुरी, उसकी भावनाओं और उसकी कहानी को दिखाएंगी।