World’s Shortest War: इन दो देशों के बीच लड़ा गया दुनिया का सबसे छोटा युद्ध, इतने समय में जयपुर से दिल्ली भी नहीं पहुंचा जा सकता

25 अगस्त 1896 को जब ब्रिटिश समर्थक सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद की मृत्यु हो गई तब उसके चचेरे भाई खालिद बिन बरघाश ने ब्रिटिश सहमति के बिना ही सत्ता हथिया ली। अंग्रेजों ने खालिद बिन बरघाश को 27 अगस्त 1896 की सुबह 9 बजे तक महल छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। खालिद ने महल छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी से अल्टीमेटम का समय खत्म होते ही सुबह 9 बजकर 2 बजे मिनट पर महल पर बम बरसाना शुरू कर दिया। सुबह 9:40 बजे तक बमबारी बंद हो गई और 38 मिनट में युद्ध समाप्त हो गया। खालिद की सेना शीघ्र ही ब्रिटिश रॉयल नेवी के आगे पराजित हो गई। इसके बाद खालिद शरण के लिए जर्मन वाणिज्य दूतावास भाग गया।