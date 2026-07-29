भारत के 45 UNESCO विश्व धरोहर स्थल, किस राज्य में सबसे ज्यादा, कौन सा है सबसे नया?

सारनाथ को जुलाई 2026 में UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल 45 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के UNESCO स्थलों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। यह उपलब्धि सिर्फ सारनाथ या उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि UNESCO विश्व धरोहर सूची क्या होती है, भारत में कितने स्थल इसमें शामिल हैं, सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में हैं और सबसे नया विश्व धरोहर स्थल कौन सा है।