विदेश भेजने का सपना या ठगी का जाल? फीस देने से पहले 5 मिनट में जानें एजेंट कहीं फर्जी तो नहीं!

Study Abroad: विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जरूर जानें वो 10 जरूरी बातें जो आपको ठगी से बचाएंगी। (AI Creative)
Study Abroad Scam: हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स बेहतर शिक्षा और करियर के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। लेकिन इसी सपने का फायदा उठाकर फर्जी एजेंट और नकली कंसल्टेंसी स्टूडेंट्स से लाखों रुपये ठग लेते हैं। कहीं नकली एडमिशन लेटर दिए जाते हैं, कहीं मान्यता विहीन कॉलेज में दाखिला करा दिया जाता है, तो कहीं वीजा के नाम पर पैसे लेकर एजेंट गायब हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि स्टूडेंट्स और अभिभावक खुद को कैसे सुरक्षित रखें? ऐसे फर्जीवाड़े या ठगी से कैसे बचें?
भारत आज दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय छात्र स्रोत देशों में शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 13 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे। बताते चलें कि भारतीय स्टूडेंट्स के बीच दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए दुनिया के 5 देश सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इनमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के नाम शामिल हैं।
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