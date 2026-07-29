विदेश भेजने का सपना या ठगी का जाल? फीस देने से पहले 5 मिनट में जानें एजेंट कहीं फर्जी तो नहीं!

Study Abroad Scam: हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स बेहतर शिक्षा और करियर के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। लेकिन इसी सपने का फायदा उठाकर फर्जी एजेंट और नकली कंसल्टेंसी स्टूडेंट्स से लाखों रुपये ठग लेते हैं। कहीं नकली एडमिशन लेटर दिए जाते हैं, कहीं मान्यता विहीन कॉलेज में दाखिला करा दिया जाता है, तो कहीं वीजा के नाम पर पैसे लेकर एजेंट गायब हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि स्टूडेंट्स और अभिभावक खुद को कैसे सुरक्षित रखें? ऐसे फर्जीवाड़े या ठगी से कैसे बचें?