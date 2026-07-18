विश्व युद्ध का संकेत है ‘डॉल्फिन टंगस्टन खदान’, 2026 में फिर खोली गई ये माइन, अब क्या होने वाला है?

Dolphin Tungsten Mine Resume: ऑस्ट्रेलिया की डॉल्फिन टंगस्टन खदान (Dolphin Tungsten Mine) लगभग 3 दशक बाद फिर से खोली गई है। साल 2026 में डॉल्फिन टंगस्टन खदान का खुलना एक बड़े संकेत की ओर इशारा करता है। इतिहास में दर्ज घटनाएं इस खदान की भूमिका और अहमियत बताती हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट से दूर, तस्मानिया के किंग आइलैंड पर स्थित डॉल्फिन टंगस्टन खदान वैश्विक संघर्षों का सटीक संकेतक रही है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो यह खदान हर बार विश्व युद्ध से पहले खोली गई थी।