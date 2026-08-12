ज़रा याद करो कुर्बानी: आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बलवंत सिंह मेहता, जानें उनके काम के पीछे की कहानी

मेवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी बलवंतसिंह मेहता ने जनअधिकारों की लड़ाई से लोकतांत्रिक भारत के निर्माण तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ( फोटो : AI)
राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े राष्ट्रीय नेताओं तक सीमित नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में कई ऐसे क्षेत्रीय नेता भी रहे, जिन्होंने रियासतों में जनता के अधिकारों, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक सुधार के लिए लंबा संघर्ष किया। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे बलवंत सिंह मेहता, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को संगठित किया और स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दिया। बलवंत सिंह मेहता का जीवन राजस्थान में राजनीतिक चेतना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का महत्वपूर्ण अध्याय है। वे मेवाड़ के उन नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने रियासतकालीन व्यवस्था में आम जनता के अधिकारों की मांग को मजबूती से उठाया।
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में हुई थी। इसका उद्देश्य मेवाड़ रियासत में जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाना और उत्तरदायी शासन की मांग को आगे बढ़ाना था। इस संगठन के निर्माण में माणिक्यलाल वर्मा की प्रमुख भूमिका रही, जबकि बलवंत सिंह मेहता को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया।
उस समय देश की कई रियासतों में जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह, जनसंपर्क और शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। बलवंत सिंह मेहता ने संगठन को दिशा देने और जनता की समस्याओं को राजनीतिक मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ था। उन्होंने उदयपुर और पुणे में शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था से ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन और रियासती निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ जनजागरण का कार्य किया।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी वे सक्रिय रहे और स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदारी के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनका मानना था कि आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि जनता को शिक्षा, अधिकार और सम्मान दिलाना भी है। इसी सोच के कारण वे सामाजिक संस्थाओं और जनसेवा के कार्यों से जुड़े रहे।
देश की आजादी के बाद बलवंत सिंह मेहता को संविधान निर्माण प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर मिला। वे संविधान सभा के सदस्य रहे और स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को तैयार करने वाली इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने संविधान सभा में लोकतंत्र, जनता की भागीदारी और संघीय व्यवस्था के महत्व को समर्थन दिया। उनका राजनीतिक अनुभव रियासतों से लोकतांत्रिक भारत की यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण था।
वे सन 1952 में हुए देश के पहले आम चुनाव में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर पहली लोकसभा के सदस्य बने। यह उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और जनता में विश्वास का प्रमाण था।
राजनीति के साथ-साथ बलवंत सिंह मेहता सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य किया। वनवासी क्षेत्रों और वंचित वर्गों के विकास के लिए उन्होंने संस्थागत प्रयासों को बढ़ावा दिया।
वे विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे और समाज में शिक्षा, जागरूकता तथा संगठन क्षमता विकसित करने पर जोर दिया। उनका साहित्यिक योगदान भी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने मेवाड़ के इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तित्वों से जुड़े विषयों पर लेखन किया।
उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि समाज में अपनी विरासत और इतिहास के प्रति जागरूकता पैदा करना भी था।
बलवंत सिंह मेहता का योगदान राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को संगठित किया और रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को मजबूत किया।
स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा और लोकसभा में उनकी भूमिका ने यह दिखाया कि स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी केवल संघर्ष तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने नए भारत के निर्माण में भी योगदान दिया। उनका जीवन बताता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बनता, बल्कि जागरूक नागरिकों और समाज के प्रति जिम्मेदार नेतृत्व से मजबूत होता है।
आज के युवाओं के लिए बलवंत सिंह मेहता की कहानी यह संदेश देती है कि सामाजिक बदलाव के लिए जागरूकता, धैर्य और जनसेवा जरूरी है। मेहता ने अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आज जब लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समान अवसर की बात होती है, तब ऐसे नेताओं का योगदान हमें प्रेरणा देता है। स्थानीय इतिहास को जानना और स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्रीय नायकों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है।
बलवंत सिंह मेहता का जीवन बताता है कि सच्चा नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं होता। नेतृत्व का अर्थ है समाज की समस्याओं को समझना, लोगों को जोड़ना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना। मेवाड़ प्रजामंडल से लेकर संविधान सभा और संसद तक उनकी यात्रा संघर्ष, सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों की कहानी है।
आज के दौर में जब समाज कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, बलवंत सिंह मेहता का जीवन हमें नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक भागीदारी का महत्व समझाता है।
क्रांतिकारी बलवंतसिंह मेहता का संघर्ष याद दिलाता है कि बदलाव किसी एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। राजस्थान के इतिहास में उनका नाम स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतांत्रिक चेतना के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग