ज़रा याद करो कुर्बानी: आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बलवंत सिंह मेहता, जानें उनके काम के पीछे की कहानी

राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े राष्ट्रीय नेताओं तक सीमित नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में कई ऐसे क्षेत्रीय नेता भी रहे, जिन्होंने रियासतों में जनता के अधिकारों, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक सुधार के लिए लंबा संघर्ष किया। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे बलवंत सिंह मेहता, जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को संगठित किया और स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दिया। बलवंत सिंह मेहता का जीवन राजस्थान में राजनीतिक चेतना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष का महत्वपूर्ण अध्याय है। वे मेवाड़ के उन नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने रियासतकालीन व्यवस्था में आम जनता के अधिकारों की मांग को मजबूती से उठाया।