बैंक लॉकर में रखा सोना कितना सुरक्षित? कानपुर की घटना के बाद जानिए कैसे हो सकती है चोरी और क्या है आपका अधिकार

'लॉकर खोला तो अंदर कुछ नहीं था…' कानपुर की 55 वर्षीय महिला रश्मि अरोड़ा के साथ जो हुआ, उसने बैंक लॉकर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। महिला का दावा है कि उन्होंने 2003 में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के लॉकर नंबर 23 में करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने रखे थे। बैंक बाद में भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। वर्षों बाद जब उन्होंने लॉकर खोला तो वह खाली मिला।