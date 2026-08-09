10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

भारत में कितनी जमीन बंजर है और क्यों? बंजर, परती और अनुपजाऊ जमीन की पूरी कहानी

Wasteland in India Statistics : भारत में कितनी जमीन बंजर है और क्यों? जानिए सरकारी रिकॉर्ड में बंजर, परती और अनुपजाऊ जमीन के बीच का असली अंतर, मरुस्थलीकरण के कारण और क्या इस जमीन का औद्योगिक या कृषि उपयोग संभव है।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 09, 2026

Wasteland in India Statistics

Wasteland in India Statistics

भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि देशों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जमीन का है जहां खेती नहीं होती या बहुत सीमित उपयोग होता है। अक्सर लोग हर खाली या अनुपयोगी जमीन को 'बंजर' कह देते हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में बंजर, परती और अनुपजाऊ जमीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। इन्हें समझे बिना भारत की भूमि उपयोग की असली तस्वीर समझना मुश्किल है।

राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC) और भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार वेस्टलैंड एटलस 2019 के अनुसार भारत में लगभग 5.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि वेस्टलैंड श्रेणी में आती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि यह पूरी जमीन हमेशा के लिए बेकार है या उस पर कोई उपयोग संभव नहीं है।

बंजर, परती और अनुपजाऊ जमीन में क्या अंतर है?

यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा भ्रम होता है। बंजर भूमि वह होती है जहां प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण खेती करना बेहद कठिन होता है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पथरीली जमीन, चट्टानी इलाके या अत्यधिक ढलान वाली भूमि।

इसके विपरीत परती भूमि ऐसी कृषि भूमि होती है जिस पर कुछ समय के लिए खेती नहीं की जा रही होती। किसान कभी-कभी मिट्टी को आराम देने, पानी की कमी या आर्थिक कारणों से खेत खाली छोड़ देते हैं। ऐसी जमीन भविष्य में फिर खेती के लिए इस्तेमाल हो सकती है।

वहीं अनुपजाऊ या क्षरित भूमि वह होती है जिसकी उत्पादकता समय के साथ कम हो गई हो। मिट्टी कटाव, जलभराव, लवणीयता, अत्यधिक रासायनिक उपयोग और खनन जैसी गतिविधियां इसकी प्रमुख वजह बनती हैं।

एक नजर में

बंजर भूमि → प्राकृतिक रूप से खेती के लिए कठिन
परती भूमि → फिलहाल खेती नहीं हो रही
अनुपजाऊ भूमि → उत्पादकता घट चुकी है
वेस्टलैंड → कम उपयोग या क्षरित भूमि की व्यापक श्रेणी
भारत में इतनी जमीन बंजर क्यों हुई?

भारत में भूमि के खराब होने के पीछे सिर्फ प्राकृतिक कारण जिम्मेदार नहीं हैं। कई मामलों में मानवीय गतिविधियों ने भी स्थिति को बिगाड़ा है।

सबसे बड़ी समस्या मरुस्थलीकरण (Desertification) और मिट्टी का कटाव है। लगातार कटते जंगल, अनियंत्रित चराई, गलत खेती पद्धतियां और भूजल का अत्यधिक दोहन भी भूमि को कमजोर बनाते हैं। कई इलाकों में खनन गतिविधियों ने भी जमीन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। जानिए क्या हैं कारण…।

  • मरुस्थलीकरण
  • मिट्टी का कटाव
  • भूजल का अत्यधिक दोहन
  • लवणीयता और क्षारीयता
  • जलभराव
  • खनन गतिविधियां
  • जंगलों की कटाई
  • अत्यधिक चराई

किन राज्यों में सबसे ज्यादा बंजर या वेस्टलैंड है?

भारत में वेस्टलैंड का वितरण समान नहीं है। शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों वाले राज्यों में इसका हिस्सा ज्यादा है। राजस्थान और गुजरात में रेगिस्तानी और कम वर्षा वाले इलाके होने के कारण बड़ी मात्रा में भूमि वेस्टलैंड श्रेणी में आती है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में कम उत्पादक या क्षरित भूमि मौजूद है।

अधिक वेस्टलैंड वाले प्रमुख राज्य

  • राजस्थान
  • गुजरात
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • लद्दाख
  • आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र

इन राज्यों में कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कहीं रेगिस्तान है, कहीं पानी की कमी और कहीं मिट्टी का क्षरण।

क्या यह जमीन पूरी तरह बेकार है?

नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। वेस्टलैंड शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि जमीन किसी काम की नहीं है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भूमि प्राकृतिक घासभूमि, झाड़ीदार क्षेत्र या वन्यजीवों के आवास के रूप में महत्वपूर्ण होती है। यानी हर वेस्टलैंड को खेती या निर्माण में बदल देना सही समाधान नहीं माना जाता। कई बार ऐसी जमीन पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है।

क्या इसे खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है?

कई मामलों में हां। भारत में वर्षों से वॉटरशेड विकास, भूमि सुधार और सिंचाई परियोजनाओं के जरिए खराब हो चुकी भूमि को फिर से उपयोगी बनाने की कोशिशें होती रही हैं। जहां समस्या पानी की कमी या मिट्टी की गुणवत्ता की हो, वहां सुधार की संभावना रहती है।

जमीन सुधार के प्रमुख तरीके

  • वर्षा जल संचयन
  • ड्रिप सिंचाई
  • मिट्टी सुधार कार्यक्रम
  • जैविक खेती
  • पौधारोपण
  • चरागाह विकास

हालांकि हर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना संभव नहीं होता। कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देतीं।

उद्योगों के लिए कितनी उपयोगी है?

देश में बढ़ती औद्योगिक और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम उत्पादक भूमि को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। सरकारें अक्सर कोशिश करती हैं कि उपजाऊ कृषि भूमि के बजाय अपेक्षाकृत कम उत्पादक जमीन का उपयोग किया जाए।

संभावित उपयोग

  • सोलर पार्क
  • विंड एनर्जी प्रोजेक्ट
  • औद्योगिक पार्क
  • लॉजिस्टिक हब
  • वेयरहाउस
  • वृक्षारोपण परियोजनाएं

राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बड़े सौर ऊर्जा पार्क ऐसे ही क्षेत्रों में विकसित किए गए हैं।

सैटेलाइट कैसे बताता है कि जमीन बंजर है?

आज जमीन की स्थिति जानने के लिए सिर्फ पटवारी या जमीनी सर्वे पर निर्भर नहीं रहा जाता। सैटेलाइट तकनीक ने पूरी तस्वीर बदल दी है। सैटेलाइट इमेजरी और GIS मैपिंग की मदद से यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में वनस्पति कितनी है, जमीन का उपयोग कैसे हो रहा है और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आया है। इसी आधार पर वेस्टलैंड एटलस और भूमि उपयोग के नक्शे तैयार किए जाते हैं।

सैटेलाइट से क्या पता चलता है?

  • भूमि उपयोग में बदलाव
  • वनस्पति का स्तर
  • मिट्टी क्षरण वाले क्षेत्र
  • जलभराव वाले इलाके
  • खेती योग्य और गैर-खेती योग्य भूमि

भारत में करोड़ों हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसे वेस्टलैंड या कम उत्पादक भूमि माना जाता है। लेकिन यह पूरी जमीन बेकार नहीं है। कुछ हिस्से प्राकृतिक रूप से अनुपयुक्त हैं, कुछ को सुधारकर खेती योग्य बनाया जा सकता है और कुछ ऊर्जा या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2026 07:19 pm

Published on:

09 Aug 2026 07:19 pm

Hindi News / Patrika+ / भारत में कितनी जमीन बंजर है और क्यों? बंजर, परती और अनुपजाऊ जमीन की पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम रिन्यूएबल एनर्जी: सीमाओं के पास सोलर-विंड प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी क्यों? समझें रणनीतिक महत्व

restrictions near indian borders
Patrika+

बारिश में बच्चों को दूध पिलाते समय न करें ये गलतियां, बढ़ सकती हैं पेट और संक्रमण की समस्याएं

Monsoon Milk Safety
Patrika+

AI फीचर्स असली सुविधा या मार्केटिंग का खेल? समझें सर्कल टू सर्च और मैजिक एडिटर जैसे फीचर्स का हिडन सिस्टम

AI features in smartphone
Patrika+

अंतरिक्ष में जाम: 2030 तक 60 हजार से ज्यादा सैटेलाइट, क्या ठप हो सकती हैं डिजिटल सेवाएं?

Space Debris Crisis
Patrika+

आपका मोबाइल कीमत से ज्यादा महंगा पड़ रहा है? स्मार्टफोन पर ‘अदृश्य टैक्स’ तो नहीं लग रहा, समझिए गणित

Smartphone
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.