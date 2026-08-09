भारत में कितनी जमीन बंजर है और क्यों? बंजर, परती और अनुपजाऊ जमीन की पूरी कहानी

आज जमीन की स्थिति जानने के लिए सिर्फ पटवारी या जमीनी सर्वे पर निर्भर नहीं रहा जाता। सैटेलाइट तकनीक ने पूरी तस्वीर बदल दी है। सैटेलाइट इमेजरी और GIS मैपिंग की मदद से यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में वनस्पति कितनी है, जमीन का उपयोग कैसे हो रहा है और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आया है। इसी आधार पर वेस्टलैंड एटलस और भूमि उपयोग के नक्शे तैयार किए जाते हैं।