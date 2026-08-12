सनी देओल बनाम इमरान हाशमी: बॉक्स ऑफिस पर ‘बंटवारा 1947’ और ‘आवारापन 2’ में किसका होगा जलवा?

विभाजन के दर्द और शिवम की वापसी के बीच, बॉक्स ऑफिस पर किसका जलवा रहेगा? ( फोटो: AI)
इस स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दो चर्चित फिल्मों-सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2-के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों फिल्में 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। एक फिल्म 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी पीरियड ड्रामा है, जबकि दूसरी 2007 की चर्चित फिल्म आवारापन का सीक्वल है। ऐसे में दोनों फिल्मों का दर्शक वर्ग और अपील अलग-अलग नजर आती है। आइए जानते हैं कि इस मुकाबले में किस फिल्म की ओपनिंग मजबूत रहने की संभावना है।
बंटवारा 1947 को पहले लाहौर 1947 के नाम से जाना जाता था। निर्माताओं ने जून 2026 में फिल्म का नाम बदलकर बंटवारा 1947 करने की घोषणा की थी। फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं।
फिल्म 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और असगर वजाहत के चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नै वेख्या, ओ जाम्या ए नईं' से प्रेरित है। इसकी कहानी विभाजन के बाद पैदा हुए सामाजिक और मानवीय तनावों को सामने लाती है। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से बिना किसी कट के ‘A’ सर्टिफिकेट मिला है। इसकी अवधि 145.34 मिनट यानी करीब 2 घंटे 25 मिनट बताई गई है।
दूसरी ओर, आवारापन 2 भी 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने जा रही है। यह 2007 में आई आवारापन का सीक्वल है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसमें दिशा पाटनी के साथ शबाना आजमी और सुविंदर विक्की भी अहम भूमिकाओं में हैं।
दोनों फिल्मों को लेकर रिलीज से पहले दर्शकों और ट्रेड में चर्चा तेज है। आवारापन 2 को सीक्वल होने का फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2007 की मूल फिल्म को समय के साथ एक मजबूत फैन फॉलोइंग मिली है।
ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, आवारापन 2 की पहले दिन की कमाई करीब ₹25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वहीं, बंटवारा 1947 को सनी देओल की लोकप्रियता, विभाजन की पृष्ठभूमि और फिल्म की भावनात्मक कहानी से फायदा मिलने की उम्मीद है।
ऑनलाइन ट्रेड फोरम्स पर भी दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग और संभावित ओपनिंग को लेकर चर्चा हो रही है। अनुमान के अनुसार, आवारापन 2 के करीब 9,000 टिकट बिकने की बात कही गई है, जबकि बंटवारा 1947 के लिए यह आंकड़ा करीब 1,050 टिकट बताया गया है।
इसी अनुमान में आवारापन 2 की ओपनिंग ₹12–22 करोड़ के बीच और बंटवारा 1947 की ओपनिंग ₹3–7 करोड़ के बीच रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि, ये आंकड़े ट्रेड अनुमानों पर आधारित हैं और वास्तविक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिलीज के बाद ही स्पष्ट होगा।
कुछ चर्चाओं में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आवारापन 2 की ओपनिंग बंटवारा 1947 से बेहतर रह सकती है। लेकिन केवल एडवांस बुकिंग के आधार पर अंतिम विजेता तय करना जल्दबाजी होगी। फिल्म की कहानी, दर्शकों की प्रतिक्रिया, स्क्रीन काउंट और वीकेंड की ऑक्यूपेंसी भी कमाई पर बड़ा असर डालेंगे।
दो बड़ी फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना बॉक्स ऑफिस के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन दर्शकों के लिए यह विकल्प बढ़ाता है। खासकर स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर दोनों फिल्मों को लंबा शुरुआती वीकेंड मिलने की उम्मीद रहेगी।
आवारापन 2 को सबसे बड़ा फायदा इसके सीक्वल होने का मिल सकता है। मूल फिल्म की लोकप्रियता और इमरान हाशमी के शिवम के किरदार से जुड़ी यादें दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती हैं। फिल्म में एक्शन, इमोशन और रिवेंज का मिश्रण भी इसकी अपील बढ़ा सकता है।
बंटवारा 1947 की ताकत इसकी ऐतिहासिक और मानवीय पृष्ठभूमि है। विभाजन की त्रासदी पर बनी कहानी और सनी देओल की मौजूदगी इसे अलग तरह का दर्शक वर्ग दिला सकती है। फिल्म की कहानी असगर वजाहत के नाटक से प्रेरित है, इसलिए इसमें सिर्फ एक्शन के बजाय मानवीय रिश्तों और उस दौर की सामाजिक परिस्थितियों पर भी जोर है।
इस लिहाज से दोनों फिल्मों की सीधी तुलना आसान नहीं है। आवारापन 2 युवा और सीक्वल-केंद्रित दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, जबकि बंटवारा 1947 ऐतिहासिक, भावनात्मक और पारिवारिक दर्शकों के बीच अपनी जगह बना सकती है।
यदि आपको एक्शन, रोमांस और इमोशनल ड्रामा पसंद है और आपने आवारापन को पसंद किया था, तो आवारापन 2 आपके लिए आकर्षक विकल्प हो सकती है। वहीं, अगर आप विभाजन की त्रासदी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गंभीर भावनात्मक कहानी देखना चाहते हैं, तो बंटवारा 1947 आपके लिए खास हो सकती है।
अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि स्वतंत्रता दिवस वीकेंड का बॉक्स ऑफिस विजेता कौन बनेगा। शुरुआती ट्रेड अनुमानों में आवारापन 2 को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन बंटवारा 1947 की कहानी, सनी देओल की स्टार पावर और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी भावनात्मक अपील को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आखिरकार असली तस्वीर 14 अगस्त से शुरू होने वाले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दर्शकों की प्रतिक्रिया और वीकेंड ऑक्यूपेंसी से साफ होगी। फिलहाल इतना जरूर है कि दोनों फिल्मों की रिलीज ने स्वतंत्रता दिवस वीकेंड को बॉलीवुड के लिए खास बना दिया है।
बहरहाल,अगर आप दोनों में से किसी एक फिल्म को देखने की योजना बना रहे हैं, तो फैसला सिर्फ शुरुआती बॉक्स ऑफिस अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी पसंद के जॉनर और फिल्म की कहानी को ध्यान में रखकर करना बेहतर होगा।
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