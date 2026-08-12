सनी देओल बनाम इमरान हाशमी: बॉक्स ऑफिस पर ‘बंटवारा 1947’ और ‘आवारापन 2’ में किसका होगा जलवा?

इस स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दो चर्चित फिल्मों-सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2-के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों फिल्में 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। एक फिल्म 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी पीरियड ड्रामा है, जबकि दूसरी 2007 की चर्चित फिल्म आवारापन का सीक्वल है। ऐसे में दोनों फिल्मों का दर्शक वर्ग और अपील अलग-अलग नजर आती है। आइए जानते हैं कि इस मुकाबले में किस फिल्म की ओपनिंग मजबूत रहने की संभावना है।