ATM से पैसा नहीं निकला, लेकिन अकाउंट से कट गया तो क्या करें? जानें RBI के नियम और रिफंड की प्रक्रिया

अगर बैंक 5 दिन में ग्राहक का पैसा वापस नहीं करता और ग्राहक की शिकायत पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ऐसी स्थिति में ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी के पास लिखित शिकायत कर सकता है। नोडल अधिकारी को शिकायत भेजने के बाद ग्राहक को 30 दिन तक जवाब का इंतजार करना होगा। अगर 30 दिन में भी बैंक की ओर से कोई समाधान नहीं मिलता या जवाब नहीं आता तो ग्राहक सीधे RBI के CMS पोर्टल cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। RBI की यह रिवाइज्ड स्कीम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है, जिसमें शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा को और सख्त करते हुए बैंक के जवाब या तय समय सीमा खत्म होने के 90 दिन के भीतर शिकायत दर्ज कराना जरूरी कर दिया गया है।