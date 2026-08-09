डोडो पक्षी की खोपड़ी के CT Scan से खुला बड़ा राज़: बेवक़ूफ़ नहीं, बहुत बुद्धिमान था यह विलुप्त पक्षी

दुनिया के सबसे चर्चित और रहस्यमयी विलुप्त जीवों में शामिल डोडो पक्षी (Dodo Bird) को लेकर सदियों से एक ही धारणा चली आ रही थी कि वह बहुत सुस्त, अनाड़ी और बुद्धिहीन जीव था। यहाँ तक कि आम बोलचाल में भी डोडो को मूर्खता का प्रतीक मान लिया गया था। हालांकि, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी और लेथब्रिज यूनिवर्सिटी (कनाडा) के अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की ओर से किए गए एक नये और अभूतपूर्व अध्ययन ने इस प्राचीन मिथक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।