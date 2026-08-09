नदियों का पानी आखिर किसका है? एक राज्य दूसरे राज्य से पानी क्यों मांगता है? जानिए पूरी कहानी

1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का सवाल उठा। केंद्र के स्तर पर हुए निर्णयों के बाद हरियाणा के हिस्से के पानी को पहुंचाने के लिए SYL नहर की योजना बनी। हरियाणा का तर्क रहा कि उसे आवंटित पानी प्राप्त करने के लिए लिंक नहर जरूरी है, जबकि पंजाब ने विभिन्न समय पर पानी की उपलब्धता और अपने अधिकारों को लेकर आपत्ति जताई।