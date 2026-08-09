डिजिटल डिटॉक्स क्या है? जानिए मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर और बचाव के प्रभावी तरीके

सर्वे में कहा गया कि डिजिटल लत पढ़ाई और कामकाज को नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ ही ध्यान भटकने, नींद की कमी व फोकस घटने के कारण युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। सर्वे में यह भी बताया गया कि 2024 में लगभग 48 प्रतिशत इंटरनेट यूजर ऑनलाइन वीडियो देखते थे, जबकि 43 प्रतिशत यूजर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा 40 प्रतिशत इंटरनेट यूजर ईमेल या म्यूजिक का उपयोग करते थे और 26 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट करते थे। इसका मतलब है कि डिजिटल गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है।