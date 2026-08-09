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सौंदर्य ही नहीं, मेंटल हेल्थ का बूस्टर भी है गजरा; जानिए मेंटल वेलनेस का अनोखा कनेक्शन

बालों में सजा गजरा सिर्फ सुंदरता ही नहीं, मानसिक शांति भी बढ़ाता है। जानिए कैसे ताज़े मोगरे की महक तनाव दूर कर मूड फ्रेश करती है और मेंटल वेलनेस में मदद करती है।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 09, 2026

mogra

सिर्फ श्रृंगार या दिमागी शांति? (AI)

आज की तेजतर्रार जिंदगी में तनाव, चिंता (Anxiety) और भागदौड़ एक आम बात बन चुकी है। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए लोग महंगे थेरेपी सेशन, माइंडफुलनेस ऐप और कई तरह की लाइफस्टाइल आदतों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बालों में सजाया गया ताजे मोगरे या चमेली के फूलों का एक छोटा सा 'गजरा' भी आपके मूड को चुटकियों में फ्रेश कर सकता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है?

शुरुआत में यह बात केवल एक पुरानी परंपरा या सुंदरता का हिस्सा लग सकती है, लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान, एरोमाथेरेपी (Aromatherapy) और मनोविज्ञान (Psychology) को समझते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि गजरा सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, बल्कि प्राकृतिक सेल्फ-केयर का एक खूबसूरत जरिया है।

एरोमाथेरेपी: सुगंध का सीधे दिमाग से कनेक्शन

गजरे में मुख्य रूप से मोगरा (Jasmine), बेला या चमेली के फूलों का इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जब हम किसी फूल या चीज को सूंघते हैं, तो उसकी खुशबू हमारे नाक के जरिए 'ऑलफैक्ट्री सिस्टम' (Olfactory System) में प्रवेश करती है। यह सिस्टम सीधे हमारे दिमाग के लिंबिक सिस्टम (Limbic System) से जुड़ा होता है।

  • लिंबिक सिस्टम का काम: दिमाग का यह हिस्सा हमारी भावनाओं (Emotions), यादों (Memories), मूड और तनाव के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है।
  • हार्मोनल बदलाव: चमेली की प्राकृतिक खुशबू सूंघने पर दिमाग में सेरोटोनिन (Serotonin) और डोपामाइन (Dopamine) जैसे 'फील-गुड' न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं। इससे मन शांत होता है और चिड़चिड़ापन कम होता है।
  • वैज्ञानिक अध्ययन: कई वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि मोगरे और चमेली की खुशबू में ऐसे प्राकृतिक यौगिक (जैसे Linalool) होते हैं, जो दिमाग में चिंता को कम करने वाली तरंगों (Alpha Waves) को बढ़ावा देते हैं।

गजरा और मेंटल हेल्थ के 5 प्रमुख फायदे

  • स्ट्रेस और एंग्जायटी से तुरंत राहत : जब आप बालों में ताजा गजरा बांधती हैं, तो उसकी भीनी-भीनी खुशबू पूरे दिन आपके आसपास बनी रहती है। यह लगातार मिलने वाली हल्की सुगंध दिमाग को शांत रखती है। दफ्तर के काम का तनाव हो या घर की जिम्मेदारियों की थकान, गजरे की प्राकृतिक महक कॉर्टिसोल (तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन) के स्तर को घटाने में मददगार साबित होती है।
  • मूड एलिवेटर और ऊर्जा में सुधार : कृत्रिम परफ्यूम (Chemical Perfumes) कई बार सिरदर्द का कारण बन जाते हैं, लेकिन ताज़े फूलों की सुगंध में एक प्राकृतिक ताजगी होती है। मोगरे की महक सुस्ती दूर करती है, जिससे आप पूरे दिन अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं।
  • माइंडफुलनेस और 'मी-टाइम' की आदत : सुबह की जल्दबाजी में रुककर ताजे फूलों को बालों में लगाना अपने आप में एक 'माइंडफुलनेस' (Mindfulness) क्रिया है। यह कुछ मिनट आपको खुद से जोड़ते हैं। जब आप अपनी देखभाल के लिए यह छोटा सा कदम उठाती हैं, तो दिमाग में सेल्फ-लव (स्वयं से प्रेम) और सुकून का भाव पैदा होता है।
  • पुरानी और सुखद यादों से जुड़ाव (Nostalgia effect) : मनोविज्ञान में पुरानी अच्छी यादों को याद करने से मूड बेहतर होने की प्रक्रिया को बहुत कारगर माना जाता है। भारत में गजरे की महक अक्सर बचपन, त्योहारों, शादियों, माँ या दादी-नानी की यादों से जुड़ी होती है। जब हम गजरा पहनते हैं, तो यह खुशबू अनजाने में ही सही, हमें उन सुरक्षित और खुशहाल पलों की याद दिलाती है, जिससे अकेलापन और उदासी कम होती है।
  • नींद की गुणवत्ता में सुधार : चमेली की सुगंध को प्राकृतिक सीडेटिव (शामक) माना गया है। अगर शाम के समय या सोने से पहले कमरे में ताज़े मोगरे के फूल रखे जाएं या गजरा आसपास हो, तो यह दिमाग की नसों को शांत करके गहरी और सुकून भरी नींद लाने में मदद करता है।

गजरे का सांस्कृतिक और सौंदर्यशास्त्र पहलू

भारतीय संस्कृति में फूलों का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, गजरा महिलाओं के श्रृंगार का एक मुख्य हिस्सा रहा है। आयुर्वेद में भी फूलों की महक और जड़ी-बूटियों से मानसिक शांति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। जब कोई महिला गजरा पहनती है, तो केवल उसकी सुंदरता ही नहीं निखरती, बल्कि फूलों का स्पर्श और उनकी खुशबू पूरे दिन उसके व्यक्तित्व में एक सौम्यता और ठहराव लाती है। यह सांस्कृतिक जुड़ाव व्यक्ति को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है, जिससे मानसिक रूप से एक सुरक्षा और संतुलन की भावना महसूस होती है।

गजरे का सही इस्तेमाल कैसे करें?

यदि आप मेंटल वेलनेस के लिए गजरे के फायदों का पूरा लाभ उठाना चाहती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

  • हमेशा ताजे फूलों का चयन करें: कृत्रिम या बासी फूलों में वह प्राकृतिक गुण और वाष्पशील तेल (Essential Oils) नहीं होते, जो दिमाग को राहत पहुंचाते हैं।
  • नेचुरल ऑयलिंग के साथ कॉम्बिनेशन: हफ्ते में एक-दो बार बालों में चमेली या नारियल का तेल लगाकर गजरा पहनना सिर की त्वचा को ठंडक देता है।
  • कमरे में भी रखें: अगर आप बालों में गजरा नहीं बांध सकतीं, तो ताजे मोगरे के फूलों की एक लड़ी को अपने स्टडी टेबल या बेड के पास रख सकती हैं।

क्या गजरा डिप्रेशन या एंग्जायटी का डॉक्टरी इलाज है?

यहां यह समझना बहुत ज़रूरी है कि गजरा पहनना या एरोमाथेरेपी एक पूरक उपाय (Complementary Therapy / Lifestyle Practice) है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं।

  • कब मददगार है: दैनिक जीवन का सामान्य तनाव, काम की थकान, हल्की घबराहट या मूड स्विंग्स को ठीक करने में गजरा बहुत प्रभावी है।
  • कब डॉक्टर की जरूरत है: यदि कोई व्यक्ति गंभीर डिप्रेशन, पैनिक अटैक या क्लिनिकल एंग्जायटी से जूझ रहा है, तो केवल गजरा पहनना काफी नहीं है। ऐसे मामलों में मनोचिकित्सक (Psychiatrist) या थेरेपिस्ट से परामर्श लेना, काउंसलिंग और सही दवाइयां ही एकमात्र सही इलाज हैं।

हमारे बुजुर्गों की बनाई कई परंपराओं के पीछे गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा होता था। बालों में गजरा लगाना सिर्फ एक फैशन या परंपरा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के करीब रहने और प्राकृतिक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने का एक आसान और खूबसूरत माध्यम है। आज की डिजिटल और तनावपूर्ण दुनिया में, जहां हम हर छोटी बात के लिए गोलियों या गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हैं, मोगरे के ताजे गजरे की महक हमें यह सिखाती है कि मानसिक शांति कभी-कभी प्रकृति के बहुत छोटे और सरल तोहफों में भी मिल सकती है। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, तो एक ताजा गजरा अपने बालों में सजाएं और उसकी महक से अपने मन को शांत होने दें।

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Updated on:

09 Aug 2026 05:12 pm

Published on:

09 Aug 2026 05:12 pm

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