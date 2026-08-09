सौंदर्य ही नहीं, मेंटल हेल्थ का बूस्टर भी है गजरा; जानिए मेंटल वेलनेस का अनोखा कनेक्शन

हमारे बुजुर्गों की बनाई कई परंपराओं के पीछे गहरा वैज्ञानिक तर्क छुपा होता था। बालों में गजरा लगाना सिर्फ एक फैशन या परंपरा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के करीब रहने और प्राकृतिक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने का एक आसान और खूबसूरत माध्यम है। आज की डिजिटल और तनावपूर्ण दुनिया में, जहां हम हर छोटी बात के लिए गोलियों या गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हैं, मोगरे के ताजे गजरे की महक हमें यह सिखाती है कि मानसिक शांति कभी-कभी प्रकृति के बहुत छोटे और सरल तोहफों में भी मिल सकती है। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, तो एक ताजा गजरा अपने बालों में सजाएं और उसकी महक से अपने मन को शांत होने दें।