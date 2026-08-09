नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीके, दिनभर रहेंगे ऊर्जावान

हालिया शोध बताते हैं कि स्मार्ट तकनीकें नींद को मापने तक सीमित नहीं होती हैं। यह कुछ मामलों में नींद की गुणवत्ता में सुधार भी कर रही हैं। उदाहरण के लिए, एक पायलट अध्ययन में स्मार्ट गॉगल्स (smart goggles) का उपयोग सोने से पहले किया गया। इससे नींद की अवधि में औसतन 12 मिनट की वृद्धि, गहरी नींद में 6 मिनट का इजाफा, जागने की संख्या में 7% की कमी और नींद की गुणवत्ता में 3% का सुधार देखा गया। साथ ही, प्रतिभागियों ने तनाव और चिंता में कमी और अधिक आराम महसूस करने की बात कही।