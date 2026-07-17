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खर्चा एक्स-रे: हर महीने की आय और बचत के लिए अपनाएं ये जरूरी ट्रिक्स, पेमेंट्स का डिजिटल रिकॉर्ड ट्रैक करेंगे यह ऐप्स

आज के डिजिटल युग में भुगतान करने की प्रक्रिया (Payment Process) काफी आसान हो गई है। अब महज कुछ ही मिनटों में पैसों का लेन-देन हो जाता है। इन आधुनिक सुविधाओं के साथ जिंदगी आसान हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का बजट बिगड़ रहा है। खर्च को नियंत्रित करने, मासिक आमदनी और बचत का ध्यान रखने के लिए इस खबर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए गए हैं।
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भारत

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Vinay Shakya

Jul 17, 2026

monthly income and savings tricks

सांकेतिक इमेज (सोर्स- AI)

Digital Payment: डिजिटल पेमेंट ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। UPI, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए कुछ सेकंड में पेमेंट हो जाता है, लेकिन इसी सुविधा ने खर्चों को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हर महीने का पैसा कहां जा रहा है? यह पता लगाना मुश्किल हो गया है। यदि आपकी आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ रहा है तो अपने लेन-देन को ट्रैक करें।

खर्च पर नजर रखने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

खर्चों पर नजर रखना पैसों पर नियंत्रण पाने का सबसे कारगर तरीका है। इससे न सिर्फ यह पता चलता है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, बल्कि जरूरत से ज्यादा खर्च रोकने और बचत बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इस लेख में हम आपके खर्चों को ट्रैक करने, वित्त को व्यवस्थित करने और बचत के नए अवसर खोजने के लिए 9 व्यावहारिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

  1. अपने मौजूदा खर्चों का पता लगाएं: खर्च ट्रैकिंग की शुरुआत पिछले महीने के बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से करें। किराए, बिजली बिल, किराने का सामान, चाय-कॉफी का खर्च और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी हर छोटी-बड़ी खरीदारी का हिसाब लगाएं। इस चरण में खर्च की पूरी जानकारी इकट्ठा करें। अक्सर इस प्रक्रिया में आश्चर्यजनक पैटर्न सामने आते हैं, जैसे हर हफ्ते बाहर खाने पर ज्यादा खर्च या अनावश्यक सब्सक्रिप्शन। इन पैटर्न को पहचानना आगे के नियंत्रण के लिए आधार तैयार करता है।
  2. मासिक आय की गणना करें: खर्चों को व्यवस्थित करने से पहले अपनी कुल आय जानना जरूरी है। नियमित वेतन, फ्रीलांस आय, किराया या अन्य स्रोतों को जोड़ें। यदि आय हर महीने अलग-अलग रहती है तो पिछले 3-6 महीनों का औसत निकालें। कुल आय जानने से खर्च की स्पष्ट सीमा तय होती है। इससे आप समझ पाते हैं कि आपके पास खर्च करने, बचत करने और निवेश करने के लिए कितना पैसा उपलब्ध है।
  3. बैंक खाते के स्टेटमेंट की समीक्षा करें: हर महीने अपने सभी बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड और सेविंग्स अकाउंट के स्टेटमेंट की समीक्षा की आदत डालें। मैन्युअल रिव्यू से धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन पकड़ने में मदद मिलती है और खर्च का सही आंकड़ा सामने आता है। एक से ज्यादा खाते होने पर सभी स्टेटमेंट इकट्ठा करें। चाहे बचत खाते हों या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, हर जगह चेक करना जरूरी है।
  4. खर्चों को अलग-अलग श्रेणियों में व्यवस्थित करें: अब खर्चों को व्यवस्थित करने का समय है। आप स्प्रेडशीट, पेन-पेपर या बजटिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जीवनशैली के अनुसार श्रेणियां अपनी जरूरत के मुताबिक बनाएं। कुछ लोग खर्च की अन्य श्रेणी भी रखते हैं जिसमें कपड़े, किताबें या छोटे-मोटे खर्च शामिल होते हैं। ये श्रेणियां आपकी मासिक खर्च योजना की रूपरेखा तैयार करती हैं। सामान्य श्रेणियां कई प्रकार की हो सकती हैं।

आवश्यक खर्च की कैटेगरी

  • किराया या होम लोन।
  • लोन या बीमा प्रीमियम की EMI
  • मासिक जरूरी खर्च जैसे- बिजली, पानी, इंटरनेट आदि
  • मासिक या दैनिक रूप में किराने का सामान
  • मासिक तौर पर परिवहन (पेट्रोल, ऑटो, कैब) आदि का खर्च
  • स्वास्थ्य एवं सेल्फ केयर का खर्च
  • मनोरंजन और बाहर घूमने-खाने का खर्च
  1. बजट बनाएं: यह आपके खर्च को सीमित नहीं करता, बल्कि दिशा देता है। बजट बनाने और समझने के 3 लोकप्रिय तरीके हैं-

पारंपरिक बजट: हर श्रेणी के लिए खर्च सीमा तय करें। बची राशि बचत में डालें। कुल खर्च आपकी आय से कम होना चाहिए।

शून्य-आधारित बजट: हर रुपया किसी काम के लिए आवंटित करें, जैसे- खर्च, बचत, कर्ज चुकाना या निवेश। महीने के अंत में हर पैसा अकाउंटेड होना चाहिए।

50-30-20 बजट: आय का 50% जरूरी खर्चों (किराया, खाना), 30% इच्छाओं (बाहर खाना, शॉपिंग) और 20% बचत व कर्ज चुकाने में लगाएं। अपनी आदतों के अनुसार बजट चुनें जो आप लगातार फॉलो कर सकें।

  1. स्वचालन का उपयोग करें: यदि मैन्युअल ट्रैकिंग बोझिल लगे तो बजटिंग ऐप्स का सहारा लें। ये ऐप्स बैंक ट्रांजेक्शन को ऑटोमैटिक डाउनलोड कर श्रेणियों में बांट देते हैं। आप खर्च सीमा तय कर सकते हैं और नियम सेट करके ट्रैकिंग को और स्मार्ट बना सकते हैं। ऐप्स नियमित जांच की सुविधा देते हैं और अतिरिक्त खर्च की गुंजाइश बताते हैं।
  2. नियमित समीक्षा और विश्लेषण करें: असली प्रगति आपके खर्च के विश्लेषण से आती है। हर सप्ताह कुछ समय निकालकर देखें कि आप बजट खर्च की सीमाओं के अंदर हैं या बाहर जा रहे हैं। बजट एवं खर्च की साप्ताहिक और मासिक समीक्षा करें। ज्यादा खर्च वाले क्षेत्रों पर ईमानदारी से विचार करें। अगले महीने की योजना इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समायोजित करें।
  3. खर्च कम करने के अवसर खोजें: ट्रैकिंग से मिले डेटा का उपयोग खर्च घटाने में करें। हर बचाया गया रुपया आपके लक्ष्यों में शामिल बचत, कर्ज मुक्ति या निवेश की ओर ले जाता है। खर्च को नियंत्रित करने के लिए बाहर खाना का प्लान कम करें और सस्ते विकल्प अपनाएं।
  4. वैकल्पिक तरीके अपनाएं: यदि पारंपरिक बजट नहीं सूट करता तो Chime जैसे ऐप्स से शेष राशि और हालिया खरीदारी आसानी से देखें। फिक्स्ड और परिवर्तनीय खर्चों की अलग सूची बनाएं। इससे ओवरड्राफ्ट से बचाव होता है। खर्चों पर नजर रखना वित्तीय स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। चाहे आप बजटिंग ऐप, स्प्रेडशीट या साधारण नोटबुक चुनें, महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से उसका इस्तेमाल करें। अपनी आय और मौजूदा खर्चों से शुरुआत करें, ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं और नियमित समीक्षा से सुधार के अवसर पहचानें।

पेमेंट्स ट्रैक करने में मदद करते हैं ये ऐप्स

  1. गुडबजट: गुडबजट एप्प में हर खर्च के लिए एक तय लिमिट पहले से निश्चित कर सकते हैं। आपके द्वारा तय की गई लिमिट खत्म होते ही एप्प पर वॉर्निंग मिलती है और फालतू खर्च से बचा जा सकता है। अलग-अलग कैटेगरी के डिजिटल लिफाफे बनाने से हर तरह का खर्च अलग रहता है। ये बजट कंट्रोल में मददगार होता है, क्योंकि हर कैटेगरी का हिसाब साफ दिखता है।
  2. वॉलनट: यह एप्प आपके खर्चों को ऑटोमैटिकली ट्रैक करता है। वॉलनट या एक्सियो (axio) एक ऐसा ऐप है, जो मोबाइल पर आने वाले बैंक नोटिफिकेशन और ट्रांजैक्शन अलर्ट को पढ़कर खर्चों को ऑटोमैटिकली रिकॉर्ड करता है। इससे खर्च का पूरा रिकॉर्ड दिखता है। खाना, शॉपिंग, ट्रैवल जैसी कैटेगरी बनाकर एप खर्चों को अलग-अलग सेक्शन में दिखाता है। महीने का चार्ट-ग्राफ देखकर समझ आता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ है।
  3. मनी व्यू: यह एप्प आपको फाइनेंशियल सुझाव देता है। मनी व्यू खर्चों के साथ-साथ आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को एनालाइज करता है। ये पिछले महीनों से तुलना करके बताता है कि किस चीज पर खर्च बढ़ा या घटा। लोन और EMI की जानकारी एक ही जगह दिखती है, जिससे पेमेंट आसान हो जाता है। खर्च के आधार पर सुझाव मिलते हैं, जिससे बजट को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
  4. स्पेंडिंग ट्रैकर: यह एप्प महीने का बजट बनाता है। स्पेंडिंग ट्रैकर एक आसान एप है, जिसमें यूजर हर खर्च खुद डालता है। इससे खर्च पर सीधा कंट्रोल रहता है और पूरा रिकॉर्ड एक ग्राफ में दिखता है। इसमें महीने का बजट सेट किया जा सकता है, ताकि खर्च एक तय लिमिट में रहे। पर्सनल जानकारी सुरक्षित रहती है, क्योंकि एप बिना मैसेज पढ़े भी काम कर सकता है।

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Updated on:

17 Jul 2026 09:17 pm

Published on:

17 Jul 2026 09:17 pm

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