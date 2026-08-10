भारत में कितने एक्सप्रेस-वे हैं और क्यों तेजी से बढ़ रहा है नेटवर्क? हाईवे और एक्सप्रेस-वे में अंतर क्या है?

भारत में सड़क नेटवर्क हमेशा से विकास की रीढ़ रहा है। पहले जहां हाईवे और सामान्य सड़कें शहरों और राज्यों को जोड़ने का काम करती थीं, वहीं अब एक्सप्रेस-वे देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने वाले बड़े प्रोजेक्ट बन चुके हैं। तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा और कम यात्रा समय के कारण सरकार एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को लगातार विस्तार दे रही है।