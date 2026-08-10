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भारत में कितने एक्सप्रेस-वे हैं और क्यों तेजी से बढ़ रहा है नेटवर्क? हाईवे और एक्सप्रेस-वे में अंतर क्या है?

Expressways in India : भारत में एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क क्यों तेजी से बढ़ रहा है? जानिए देश के प्रमुख एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट्स, हाईवे से इनका अंतर, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और इनके फायदे व चुनौतियों की पूरी जानकारी।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 10, 2026

Expressways in India

Expressways in India : भारत में कुल कितने एक्सप्रेस-वे।

भारत में सड़क नेटवर्क हमेशा से विकास की रीढ़ रहा है। पहले जहां हाईवे और सामान्य सड़कें शहरों और राज्यों को जोड़ने का काम करती थीं, वहीं अब एक्सप्रेस-वे देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने वाले बड़े प्रोजेक्ट बन चुके हैं। तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा और कम यात्रा समय के कारण सरकार एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को लगातार विस्तार दे रही है।

आज भारत में एक्सप्रेस-वे सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में देश का एक्सप्रेस-वे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है।

भारत में कितने एक्सप्रेस-वे हैं?

भारत में वर्तमान समय में 40 से ज्यादा एक्सप्रेस-वे चालू, निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। इनकी कुल लंबाई हजारों किलोमीटर में है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नए एक्सप्रेस-वे बना रही हैं ताकि देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।

देश के कुछ प्रमुख एक्सप्रेस-वे

  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे - करीब 1,386 किलोमीटर लंबा यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय को काफी कम करना है।
  • गंगा एक्सप्रेस-वे - उत्तर प्रदेश में बन रहा यह एक्सप्रेस-वे पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।
  • पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे - लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बेहतर कनेक्टिविटी देने वाला यह एक्सप्रेस-वे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे रहा है।
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे - पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में उद्योग और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए बनाया गया है।
  • मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग - महाराष्ट्र के दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस-वे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एक्सप्रेस-वे और हाईवे में क्या अंतर है?

अक्सर लोग एक्सप्रेस-वे और हाईवे को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। एक्सप्रेस-वे पूरी तरह नियंत्रित सड़क होती है, जहां वाहनों के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए तय स्थान बनाए जाते हैं। इसमें आमतौर पर ज्यादा लेन, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, सर्विस रोड और तेज गति के लिए डिजाइन किया जाता है।

वहीं सामान्य हाईवे पर कई जगहों से वाहन प्रवेश कर सकते हैं। वहां स्थानीय यातायात, बाजार और आबादी ज्यादा होती है, जिससे गति प्रभावित होती है।

भारत में एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क क्यों बढ़ रहा है?

यात्रा का समय कम करना

बड़े शहरों के बीच दूरी कम करने के लिए एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। पहले जहां एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कई घंटे या पूरा दिन लग जाता था, वहीं नए एक्सप्रेस-वे से यात्रा का समय काफी घट रहा है।

उदाहरण के तौर पर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बनने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर पहले की तुलना में काफी आसान और तेज होने की उम्मीद है।

देश की अर्थव्यवस्था को गति देना

एक्सप्रेस-वे सिर्फ सड़क नहीं होते, बल्कि इनके आसपास आर्थिक गतिविधियां भी विकसित होती हैं। जहां एक्सप्रेस-वे पहुंचते हैं, वहां नए उद्योग, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क और व्यापारिक केंद्र बनने लगते हैं।

तेज सड़क नेटवर्क से कंपनियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कम समय लगता है। इससे परिवहन लागत घटती है और व्यापार को फायदा मिलता है।

छोटे शहरों और गांवों को जोड़ना

पहले कई छोटे शहर बड़े बाजारों से दूर थे। अब एक्सप्रेस-वे के जरिए उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। इससे -

  • किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होती है।
  • पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होती है।
  • नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

एक्सप्रेस-वे से किसे फायदा हो रहा है?

आम लोगों को फायदा : एक्सप्रेस-वे से सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को मिलता है। बेहतर सड़क, कम ट्रैफिक और कम समय में सफर पूरा होने से लोगों की सुविधा बढ़ती है।

इसके अलावा सड़क सुरक्षा के लिए भी एक्सप्रेस-वे पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर इमरजेंसी सेवाएं, कैमरे और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है।

किसानों को फायदा : एक्सप्रेस-वे बनने से आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमत बढ़ सकती है। किसानों को अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होती है। इसके साथ ही कृषि आधारित उद्योग, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां भी विकसित होने की संभावना बढ़ती है।

उद्योगों और व्यापार को फायदा : भारत में लॉजिस्टिक लागत लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है। एक्सप्रेस-वे इस समस्या को कम करने में मदद करते हैं।

तेज सड़क नेटवर्क से:

  • माल की आवाजाही आसान होती है।
  • उद्योगों को नए स्थानों पर लगाने में सुविधा होती है।
  • निवेश को बढ़ावा मिलता है।

एक्सप्रेस-वे की चुनौतियां भी हैं

जहां एक्सप्रेस-वे विकास की नई तस्वीर दिखाते हैं, वहीं इनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं।

जमीन अधिग्रहण : एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत होती है। इसके कारण कई बार किसानों और सरकार के बीच मुआवजे को लेकर विवाद सामने आते हैं। कई परिवारों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है, जिससे उनके जीवन और रोजगार पर असर पड़ सकता है।

पर्यावरण पर असर : बड़े निर्माण प्रोजेक्ट होने के कारण एक्सप्रेस-वे का पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब कई परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है।

एक्सप्रेस-वे से होने वाली परेशानियां

  • पेड़ों की कटाई
  • प्राकृतिक क्षेत्रों में बदलाव
  • वन्यजीवों के रास्तों पर असर

टोल टैक्स का खर्च : एक्सप्रेस-वे पर सफर तेज और सुविधाजनक होता है, लेकिन इसके लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। रोजाना यात्रा करने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए यह अतिरिक्त खर्च हो सकता है।

भविष्य में कैसा होगा भारत का एक्सप्रेस-वे नेटवर्क?

भारत आने वाले वर्षों में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है। नए एक्सप्रेस-वे को औद्योगिक कॉरिडोर, बंदरगाहों और बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में एक्सप्रेस-वे सिर्फ यात्रा का माध्यम नहीं रहेंगे, बल्कि देश के आर्थिक विकास के केंद्र बनेंगे।

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Updated on:

10 Aug 2026 10:31 am

Published on:

10 Aug 2026 09:29 am

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