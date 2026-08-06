मंडी में फसल बेचते समय किसान के कौन-कौन से अधिकार हैं? तौल, भुगतान, e-NAM और मंडी शुल्क के नियम समझिए

किसान को अपनी उपज बेचने के बाद भुगतान समय पर मिलना चाहिए। कई राज्यों की मंडी व्यवस्थाओं में तौल और बिक्री के बाद भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं की जानी चाहिए। कुछ राज्यों के APMC नियमों में बिक्री के दिन ही भुगतान का प्रावधान भी है।यदि भुगतान नहीं मिलता या देरी होती है तो किसान मंडी समिति या संबंधित कृषि विपणन विभाग में शिकायत कर सकता है।