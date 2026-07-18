महिलाओं के लिए खुद का बिजनेस शुरू करना हुआ आसान; इन 5 योजनाओं से मिलेगा सस्ता लोन, कैसे मिलेगा लाभ? समझें पूरी प्रक्रिया

1- मुद्रा योजना (PMMY): यह योजना छोटे उद्यमों के लिए काफी मददगार है। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक (2026 में Tarun Plus के तहत 20 लाख तक) का लोन देती है। PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले लोन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है- शिशु (50,000 तक), किशोर (5 लाख तक) और तरुण के लिए 10 लाख तक देने की योजना है। योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है और अक्सर कम ब्याज दर का लाभ मिलता है। लाखों महिलाएं इस योजना के जरिए हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग या छोटे रिटेल बिजनेस शुरू कर रही हैं।