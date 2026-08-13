15 अगस्त को पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन गांधी ने क्यों चुना था उपवास और प्रार्थना का रास्ता?

इसलिए गांधी की 15 अगस्त वाली तस्वीर अलग है और हम हर साल स्वतंत्रता दिवस पर गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता के रूप में याद करते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 की उनकी भूमिका हमें एक अलग गांधी दिखाती है। वह गांधी, जो सत्ता हस्तांतरण के सबसे बड़े समारोह से दूर था। वह गांधी, जो लाल किले के जश्न के बजाय दंगाग्रस्त कलकत्ता में था। और वह गांधी, जिसने आजादी के पहले दिन उपवास, चरखा और प्रार्थना को चुना।