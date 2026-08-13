आजादी की रात तिरंगा किसने देश को सौंपा था? कहानी उस महिला की जिसे इतिहास ने पीछे छोड़ दिया

स्वतंत्रता की रात संविधान सभा में मौजूद नेताओं ने नए भारत के निर्माण की शपथ ली। अगले दिन, 15 अगस्त को संविधान सभा की सुबह की बैठक में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर दुनिया भर से शुभकामना संदेश पढ़े गए। संसद के मूल दस्तावेज में उस दिन की कार्यवाही भी सुरक्षित है। लेकिन 14 अगस्त की वह तस्वीर खास है, क्योंकि उसमें एक महिला भारत की महिलाओं की ओर से तिरंगा प्रस्तुत करती दिखाई देती है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण देखते हैं, तो शायद ही कभी यह सवाल करते हैं कि आजादी के शुरुआती राष्ट्रीय समारोह में महिलाओं की भूमिका क्या थी? हंसा मेहता की कहानी इस सवाल का जवाब देती है।