भारत में कितनी नदियां नक्शे पर हैं और कितनी आज भी बह रही हैं? क्या सैटेलाइट मैपिंग से सामने आती असली तस्वीर?

भारत को नदियों का देश कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गोदावरी जैसी बड़ी नदियां देश की पहचान हैं, लेकिन इनके अलावा हजारों छोटी-बड़ी नदियां भी भारत के जल तंत्र का हिस्सा हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश में ऐसी अनेक नदियां हैं जो आज भी सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों में दर्ज हैं, लेकिन जमीन पर उनका स्वरूप बदल चुका है। कुछ नदियां सिर्फ बारिश के मौसम में बहती हैं, कुछ की धारा बेहद कमजोर हो गई है और कुछ छोटी नदियां तो लगभग गायब हो चुकी हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि भारत में कुल कितनी नदियां हैं और उनमें से कितनी वास्तव में सालभर बहती हैं?