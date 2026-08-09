हाइड्रोजन फ्यूल सेल की नई खोज से डेटा सेंटर्स को मिलेगी सस्ती और टिकाऊ बिजली

खास बात यह है किवाशिंगटन यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑफिस ने प्रोफेसर गैंग वू की इस पेटेंट तकनीक को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत कर लिया है। यदि यह तकनीक उद्योग स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयार की जाती है, तो यह केवल डेटा सेंटर्स ही नहीं बल्कि लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों, समुद्री जहाजों और कॉमर्शियल एविएशन और घरेलू पावर बैकअप सिस्टम को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और किफायती बना देगी।