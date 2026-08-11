स्वतंत्रता दिवस विशेष: जानिए वीरांगना ‘नीरा’ की दास्तां, जिसने नेताजी को बचाने के लिए कर दी अपने पति की हत्या

नीरा के पति श्रीकांत जयरंजन दास ब्रिटिश सेना में अफसर थे। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेजों के प्रति काफी वफादार थे। एक अवसर पर जब श्रीकांत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाई, तो वह गोली नेताजी को न लगकर उनके ड्राइवर को जा लगी। इसी दौरान नीरा आर्य ने नेताजी को बचाने के लिए अपने पति पर हमला कर दिया और मार डाला। पति की हत्या करने के कारण ही सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें 'नागिनी' कहकर संबोधित किया। आगे चलकर वे 'नीरा नागिनी' के नाम से प्रसिद्ध हुईं।