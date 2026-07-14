Big Bang New Theory: क्या है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मेड इन इंडिया थ्योरी ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत की गूंज

देव अरस्तु ने बताया कि 1920 के दशक से ही आधुनिक विज्ञान 'बिग बैंग थ्योरी' को मान्यता देता आ रहा है, जिसके अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले एक अति-सूक्ष्म और सघन बिंदु में हुए महाविस्फोट से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे ही हम गणितीय समीकरणों के जरिए ब्रह्मांड के उस 'पहले पल' के करीब पहुंचते हैं, विज्ञान के सारे नियम ध्वस्त हो जाते हैं। उस परम क्षण में पदार्थ का घनत्व (Density) और ऊर्जा (Energy) अनंत हो जाती है; तथा गुरुत्वाकर्षण, समय और स्पेस (अंतरिक्ष) अपना मूल अस्तित्व ही खो देते हैं। वैज्ञानिक इसी अबूझ बिंदु को 'सिंगुलैरिटी' कहते हैं।