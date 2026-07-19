अमेरिका-चीन से ज्यादा मोबाइल डेटा खर्च कर रहे भारतीय; 5G क्रांति तेज, जानिए किस राज्य में कितनी खपत?

Mobile Data Record Consumption: भारत में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। डेटा यूज करने के मामले में भारत विकसित देश अमेरिका और चीन से भी आगे निकल चुका है। भारतीय स्मार्टफोन यूजर (Smartphone User) हर महीने औसतन 37GB मोबाइल डेटा खर्च कर रहे हैं। आकड़े के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति हर रोज करीब 1.23 GB डेटा की खपत कर रहा है। आने वाले समय में डेटा की खपत और बढ़ेगी। इसके अलावा साल 2031 तक देश में 5G यूजर्स की संख्या 111 करोड़ के पार हो जाएगी।