फेफड़ों में छिपा ‘इम्यून ब्लूप्रिंट’ आया सामने, ऑटोइम्यून बीमारियों की जड़ तक पहुंची नई रिसर्च, क्या मिल गया इलाज?

यह शोध बताता है कि ऑटोइम्यून बीमारियों की कहानी केवल खून में घूमने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक सीमित नहीं है। फेफड़ों में मौजूद 'टिश्यू-रेजिडेंट' इम्यून सेल्स भी बीमारी की शुरुआत और उसके विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यदि भविष्य के शोध इन निष्कर्षों को और मजबूत करते हैं, तो ऑटोइम्यून रोगों की जल्दी पहचान, जोखिम का आकलन और लक्षित उपचार के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं।इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों के चेहरे खिला दिए हैं।