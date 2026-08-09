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7 दिनों में ध्यान का चमत्कार: बिना दवा बदला दिमाग का ढांचा, वैज्ञानिकों को मिले साइकेडेलिक जैसे जैविक सुबूत

Neuroplasticity: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के नए अध्ययन ने साबित किया है कि महज 7 दिनों के गहन ध्यान से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, प्रतिरक्षा और चयापचय में बड़े जैविक बदलाव आते हैं। बिना किसी दवा के दिमाग में साइकेडेलिक पदार्थों जैसे कनेक्टिविटी पैटर्न दर्ज किए गए हैं।
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भारत

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MI Zahir

Aug 09, 2026

Brain Meditation Study News

सिर्फ 7 दिनों में कुदरती तरीकों से दिमाग की कार्यक्षमता और न्यूरल कनेक्टिविटी में बदलाव की नई उम्मीद। ( फोटो: AI)

ध्यान और मन-शरीर अभ्यासों का हजारों वर्षों से मानसिक शांति के लिए उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान अब इसके गहरे जैविक प्रभावों को उजागर कर रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो (UC San Diego) के रिसर्चर्स की ओर से किए गए एक अभूतपूर्व अध्ययन से पता चला है कि महज सात दिनों के गहन ध्यान और मन-शरीर अभ्यासों से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, रक्त रसायन, प्रतिरक्षा प्रणाली, चयापचय और शरीर की प्राकृतिक दर्द निवारक प्रणाली में मापने योग्य बड़े बदलाव आते हैं।

सचेत मानसिक अभ्यास केवल तनाव कम करने तक सीमित नहीं

मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका कम्युनिकेशंस बायोलॉजी (Communications Biology) में प्रकाशित यह शोध साबित करता है कि सचेत मानसिक अभ्यास केवल तनाव कम करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये शरीर के मौलिक जीव विज्ञान (Physical Biology) को पुनर्गठित कर सकते हैं।

शोध की रूपरेखा: 7-दिवसीय रिट्रीट का वैज्ञानिक विश्लेषण

यह अध्ययन 'इनरसाइंस रिसर्च फंड' द्वारा समर्थित एक बहु-मिलियन डॉलर की पहल का हिस्सा था। इसका उद्देश्य एक संक्षिप्त और गहन कार्यक्रम के दौरान दिए जाने वाले मानसिक और शारीरिक अभ्यासों के संयुक्त प्रभावों का मापन करना था।

प्रतिभागी: 20 स्वस्थ वयस्क।

कार्यक्रम: तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञ और लेखक डॉ. जो डिस्पेंज़ा के नेतृत्व में 7-दिवसीय आवासीय रिट्रीट।

गतिविधियां: दैनिक व्याख्यान, लगभग 33 घंटे का निर्देशित ध्यान और सामूहिक उपचार अभ्यास।

जांच तकनीक: कार्यक्रम के पहले और बाद में कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (fMRI) स्कैन और विस्तृत रक्त प्लाज्मा विश्लेषण।

शोध में 'ओपन-लेबल प्लेसीबो' पद्धति का भी समावेश किया गया, जहाँ प्रतिभागियों को स्पष्ट जानकारी थी कि दिए जा रहे उपचार में कोई सक्रिय औषधीय तत्व शामिल नहीं है। इसके बावजूद, अपेक्षाओं और सामूहिक चेतना के प्रभाव से उल्लेखनीय जैविक प्रतिक्रियाएँ दर्ज की गईं।

ध्यान से दिमाग की कनेक्टिविटी और न्यूरोप्लास्टिसिटी में बदलाव के 7 दिनों में संकेत मिले। ( विजुअल: AI)

मुख्य वैज्ञानिक निष्कर्ष

  1. मस्तिष्क और न्यूरोप्लास्टिसिटी (Brain Activity & Neuroplasticity)

MRI स्कैन में पाया गया कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के 'डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क''जो आंतरिक मानसिक हलचल, तनाव और भटकाव से जुड़ा होता है'की गतिविधि कम हो गई। इसे मस्तिष्क की अधिक कुशल कार्यशैली का संकेत माना गया।

इसके साथ ही, प्रयोगशाला प्रयोगों में न्यूरोप्लास्टिसिटी (मस्तिष्क की नए संबंध बनाने की क्षमता) के स्पष्ट प्रमाण मिले। जब प्रयोगशाला में संवर्धित न्यूरॉन्स को रिट्रीट के बाद एकत्र किए गए प्रतिभागियों के रक्त प्लाज्मा के संपर्क में लाया गया, तो तंत्रिका कोशिकाओं में लंबी शाखाएं विकसित हुईं और उनके बीच संचार संबंध मजबूत हुए।

  1. साइकेडेलिक अनुभवों से समानता (Psychedelic-like Connection)

अध्ययन का सबसे रोमांचक निष्कर्ष यह रहा कि ध्यान के दौरान प्रतिभागियों के मस्तिष्क में ऐसे कनेक्टिविटी पैटर्न देखे गए जो आमतौर पर साइकेडेलिक पदार्थों (जैसे साइलोसाइबिन मशरूम) के सेवन के बाद दिखाई देते हैं।

मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच एकीकृत संचार का अनुभव

बिना किसी बाहरी दवा या मनो-सक्रिय रसायन के, प्रतिभागियों ने चेतना की परिवर्तित अवस्था (Altered States of Consciousness) और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच एकीकृत संचार का अनुभव किया। मिस्टिकल एक्सपीरियंस क्वेश्चननेयर (MEQ-30) में प्रतिभागियों के स्कोर 2.37 से बढ़ कर 3.02 हो गए।

एक्सपर्ट कमेंट: ये अभ्यास पूरे शरीर पर गहरा जैविक असर डालते हैं

"हम वही रहस्यमय अनुभव और तंत्रिका संपर्क पैटर्न देख रहे हैं जिनके लिए आमतौर पर साइलोसाइबिन की आवश्यकता होती है, लेकिन अब ये केवल ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि ये अभ्यास पूरे शरीर पर गहरा जैविक प्रभाव डालते हैं।"

— डॉ. हेमल एच. पटेल, वरिष्ठ लेखक व प्रोफेसर, UC San Diego स्कूल ऑफ मेडिसिन।

  1. प्राकृतिक दर्द निवारक और चयापचय बदलाव (Pain Relief & Metabolism)

प्राकृतिक ओपिओइड्स: रिट्रीट के बाद प्रतिभागियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाले ओपिओइड रसायनों की मात्रा बढ़ गई। ये रसायन शरीर के प्राकृतिक दर्द-नियंत्रण तंत्र को सक्रिय करते हैं, जिससे बिना पेनकिलर दवाओं के दर्द प्रबंधन की संभावना बनती है।

ग्लाइकोलिसिस (Glycolysis): पोस्ट-रिट्रीट प्लाज्मा के संपर्क में आने वाली कोशिकाओं में शर्करा जलाने (ग्लाइकोलिटिक) की क्षमता बढ़ी, जो अधिक लचीली और अनुकूलनीय चयापचय अवस्था की ओर इशारा करती है।

प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System): सूजन और सूजन-रोधी दोनों प्रकार के जैविक संकेतकों में एक साथ बदलाव आया, जिससे पता चलता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली एक जटिल अनुकूली प्रतिक्रिया (Adaptive Response) से गुजर रही थी। इसके अलावा, छोटे आरएनए (microRNA) अणुओं और जीन अभिव्यक्ति में भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज किए गए।

भावी संभावनाएं और चिकित्सीय महत्व

शोधकर्ताओं का मानना है कि ये निष्कर्ष पुरानी बीमारियों और मानसिक विकारों के उपचार में एक नई दिशा दे सकते हैं।

क्रॉनिक पेन प्रबंधन: शरीर के अंतर्निहित ओपिओइड तंत्र का सक्रिय होना उन मरीजों के लिए आशा की किरण है जो वर्षों से असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य: बढ़ी हुई न्यूरोप्लास्टिसिटी डिप्रेशन, एंग्जायटी और तनाव से निपटने की क्षमता में सुधार कर सकती है।

हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए

अध्ययन के पहले लेखक एलेक्स जिनिच-डायमंट के अनुसार, "यह अध्ययन दर्शाता है कि हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं और क्या मानते हैं, यह हमारी जैविक संरचना पर सीधा प्रभाव डालता है।"

गैर-औषधीय मानसिक हस्तक्षेप शरीर में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं

बहरहाल, हालांकि यह अध्ययन स्वस्थ वयस्कों पर किया गया था और इसके नैदानिक परीक्षण (Clinical Trials) अभी बाकी हैं, लेकिन इसने यह साबित कर दिया है कि गैर-औषधीय मानसिक हस्तक्षेप शरीर में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। वैज्ञानिक अब यह जानने में जुटे हैं कि ध्यान के ये जैविक प्रभाव शरीर में कितने समय तक बने रहते हैं और क्या इन्हें नियमित अभ्यास से स्थायी बनाया जा सकता है।

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Updated on:

09 Aug 2026 05:03 pm

Published on:

09 Aug 2026 05:03 pm

Hindi News / News Bulletin / 7 दिनों में ध्यान का चमत्कार: बिना दवा बदला दिमाग का ढांचा, वैज्ञानिकों को मिले साइकेडेलिक जैसे जैविक सुबूत

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