7 दिनों में ध्यान का चमत्कार: बिना दवा बदला दिमाग का ढांचा, वैज्ञानिकों को मिले साइकेडेलिक जैसे जैविक सुबूत

ध्यान और मन-शरीर अभ्यासों का हजारों वर्षों से मानसिक शांति के लिए उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान अब इसके गहरे जैविक प्रभावों को उजागर कर रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो (UC San Diego) के रिसर्चर्स की ओर से किए गए एक अभूतपूर्व अध्ययन से पता चला है कि महज सात दिनों के गहन ध्यान और मन-शरीर अभ्यासों से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, रक्त रसायन, प्रतिरक्षा प्रणाली, चयापचय और शरीर की प्राकृतिक दर्द निवारक प्रणाली में मापने योग्य बड़े बदलाव आते हैं।