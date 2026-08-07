4 टन का रॉकेट चांद से टकराया: क्या हुआ, क्यों हुआ… इसका मतलब आसान भाषा में समझिए

स्वतंत्र खगोलशास्त्री बिल ग्रे, जिन्होंने अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने वाला लोकप्रिय सॉफ्टवेयर 'Project Pluto' विकसित किया है, इस वस्तु को लॉन्च के समय से ही ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने डेढ़ साल में एक हजार से अधिक खगोलीय अवलोकनों के आधार पर इस टक्कर की सटीक भविष्यवाणी की थी। टक्कर के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे किसी को कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि यह घटना पुराने अंतरिक्ष उपकरणों के निपटान में बरती जा रही एक निश्चित लापरवाही को उजागर करती है।