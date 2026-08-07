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4 टन का रॉकेट चांद से टकराया: क्या हुआ, क्यों हुआ… इसका मतलब आसान भाषा में समझिए

क्या आप जानते हैं कि 2025 में छोड़ा गया एक रॉकेट चांद पर एक नया क्रेटर बना सकता है? इस अद्भुत घटना ने हमें न केवल चंद्रमा की सतह के रहस्यों की झलक दी है, बल्कि अंतरिक्ष मलबे के खतरों पर भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है!
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 07, 2026

rocket crash on moon, elon musk,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

बुधवार, 5 अगस्त 2026 को भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 12:05 बजे (06:35 UTC) वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद दिलचस्प घटना हुई - एलन मस्क का स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का एक परित्यक्त ऊपरी चरण चांद की सतह से जा टकराया। यह टक्कर चांद के पश्चिमी किनारे पर स्थित प्रसिद्ध ऐंस्टीन क्रेटर के पास हुई। दक्षिण कोरिया के चंद्र उपग्रह 'दानुरी' ने टक्कर से ठीक पहले और तुरंत बाद की तस्वीरें भेजकर इस घटना की पुष्टि कर दी है, जिससे यह अब अटकल नहीं बल्कि दर्ज इतिहास बन चुकी है।

मस्क के 'आवारा' रॉकेट की कहानी

जिस वस्तु ने चांद से टक्कर की, वह कोई नई या रहस्यमयी चीज नहीं थी। यह फॉल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी चरण था, जिसे आधिकारिक तौर पर '2025-010D' नाम दिया गया था। इसे 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जब इसने अमेरिकी कंपनी Firefly Aerospace के 'ब्लू घोस्ट मिशन-1' और जापानी कंपनी ispace के 'हाकुतो-आर मिशन-2' (रेजिलिएंस लैंडर) को चांद की ओर भेजने का काम पूरा किया था।

अपना काम पूरा करने के बाद इस रॉकेट के पास न तो इतना ईंधन बचा था कि वह गहरे अंतरिक्ष में चला जाए, और न ही इतना कि वह पृथ्वी पर लौटकर वायुमंडल में जल सके। नतीजतन यह 'आवारा' रॉकेट करीब डेढ़ साल तक पृथ्वी-चांद प्रणाली में इधर-उधर भटकता रहा, जब तक कि सौर गतिविधि और गुरुत्वाकर्षण बलों ने इसे चांद की कक्षा में धकेल नहीं दिया।

यह रॉकेट चरण लगभग 12-13 मीटर लंबा और करीब 3.7 मीटर व्यास का एक खोखला बेलनाकार ढांचा था, जिसका वजन वैज्ञानिकों के सबसे सटीक आकलन के अनुसार लगभग 3,900 किलोग्राम था (कुछ शुरुआती अनुमानों में यह आंकड़ा 4,000-4,900 किलोग्राम के बीच भी बताया गया था)।

यह चांद की सतह से करीब 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड (लगभग 8,700 किमी/घंटा) की भारी रफ्तार से टकराया - यानी ध्वनि की गति से करीब सात गुना तेज।

इस घटना से क्या हो सकता है: संभावनाएं और नुकसान

वैज्ञानिक संभावनाएं: इस टक्कर ने चांद की सतह पर एक नया क्रेटर बना दिया, जिसके इर्द-गिर्द धूल और चट्टानों का गुबार उठा। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार धूल का सामान्य बादल (ejecta curtain) करीब 15-20 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल सकता है, जबकि इसके केंद्र में उठने वाला तीव्र स्तंभ (central spike) 75-100 किलोमीटर तक ऊंचा जा सकता है और यह धूल क्षैतिज रूप से करीब 183 किलोमीटर तक फैल सकती है।

यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक दुर्लभ अवसर है, क्योंकि इस वस्तु का द्रव्यमान, आकार, गति और टक्कर का कोण - सब कुछ पहले से ठीक-ठीक मालूम था। ऐसा पहले किसी भी चंद्र-टक्कर के मामले में संभव नहीं हो पाया था। इससे वैज्ञानिकों को चांद की मिट्टी (रेगोलिथ) की बनावट, कृत्रिम वस्तुओं के टकराने पर होने वाले असर, और भविष्य के लैंडिंग व सुरक्षा मॉडल को परखने में मदद मिलेगी।

संभावित नुकसान: फिलहाल इस टक्कर से पृथ्वी या किसी सक्रिय अंतरिक्ष मिशन को कोई सीधा खतरा नहीं है। लेकिन यह घटना अंतरिक्ष मलबे (space debris) के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करती है। जैसे-जैसे चांद की कक्षा में और अधिक मिशन भेजे जाएंगे - जैसे NASA का आर्टेमिस कार्यक्रम, जिसके तहत चांद पर स्थायी मानव उपस्थिति बनाने की योजना है — वैसे-वैसे इस तरह के अनियंत्रित रॉकेट टुकड़े चांद की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों या भविष्य के लैंडिंग स्थलों के लिए खतरा बन सकते हैं।

विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि टक्कर से उड़ी धूल और मलबा किसी नज़दीक से गुजर रहे अंतरिक्ष यान से भी टकरा सकता है, हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है।

ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं

चांद पर मानव-निर्मित वस्तुओं के टकराने का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन "बिना योजना के, दुर्घटनावश" रॉकेट मलबे के टकराने की यह अब तक की केवल दूसरी पुष्ट घटना मानी जा रही है।

2009 में NASA ने जानबूझकर अपने LCROSS मिशन को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास टकराया था, ताकि वहां जमी बर्फ की खोज की जा सके - यह एक नियोजित वैज्ञानिक प्रयोग था, दुर्घटना नहीं। इसके उलट, मार्च 2022 में एक अज्ञात रॉकेट चरण (जिसे शुरू में स्पेसएक्स का समझा गया था, लेकिन बाद में एक चीनी चांद मिशन के हिस्से के रूप में पहचाना गया) दुर्घटनावश चांद के हर्ट्ज़श्प्रुंग क्रेटर के पास जा टकराया था।

दिलचस्प बात यह रही कि उस टक्कर से एक नहीं बल्कि दो जुड़े हुए क्रेटर बने थे - लगभग 16 और 18 मीटर व्यास के - जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था, क्योंकि आमतौर पर एक ही वस्तु से एक ही क्रेटर बनने की उम्मीद की जाती है।

स्पेस एक्सपर्ट्स की राय

स्वतंत्र खगोलशास्त्री बिल ग्रे, जिन्होंने अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने वाला लोकप्रिय सॉफ्टवेयर 'Project Pluto' विकसित किया है, इस वस्तु को लॉन्च के समय से ही ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने डेढ़ साल में एक हजार से अधिक खगोलीय अवलोकनों के आधार पर इस टक्कर की सटीक भविष्यवाणी की थी। टक्कर के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे किसी को कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि यह घटना पुराने अंतरिक्ष उपकरणों के निपटान में बरती जा रही एक निश्चित लापरवाही को उजागर करती है।

उनके मुताबिक, अगर मिशन की शुरुआती योजना में ही थोड़ा अतिरिक्त ईंधन आरक्षित रखा जाए, तो ऐसे रॉकेट चरणों को सुरक्षित सौर कक्षा में भेजा जा सकता है, जिससे चांद से टकराने का खतरा पूरी तरह टाला जा सकता है।

अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय (ऑस्टिन) के शोधकर्ता विलियम जो और उनकी टीम ने धूल के गुबार के फैलाव और उसकी चमक का आकलन किया। उनका मानना है कि यह घटना वैज्ञानिकों को कृत्रिम वस्तुओं के प्रभाव को समझने के मॉडल परखने का दुर्लभ मौका देती है - ऐसा मौका जो पहले कभी इतनी स्पष्टता के साथ उपलब्ध नहीं था, क्योंकि इस बार वस्तु का द्रव्यमान और बनावट, दोनों पूरी तरह ज्ञात थे।

NASA की अगली तैयारी

NASA की लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर (LRO) अगले कुछ हफ्तों में इस नए क्रेटर की तस्वीरें लेने की योजना बना रही है, जिससे वैज्ञानिकों को टक्कर के प्रभाव का बारीकी से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। दानुरी और LRO, दोनों से मिलने वाला डेटा चांद की सतह की संरचना और भविष्य के मिशनों के लिए सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।

भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए चेतावनी और सीख

फॉल्कन 9 रॉकेट के इस टकराव ने चांद पर एक नया, वैज्ञानिक रूप से बेहद उपयोगी क्रेटर तो बना ही दिया, साथ ही इसने अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है। जैसे-जैसे इंसान चांद पर स्थायी मौजूदगी की तैयारी कर रहा है, वैसे-वैसे ऐसे अनियंत्रित रॉकेट टुकड़ों से निपटने की जिम्मेदारी और भी अहम होती जाएगी। यह घटना भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक चेतावनी और सीख, दोनों है।

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Updated on:

07 Aug 2026 02:13 pm

Published on:

07 Aug 2026 02:13 pm

Hindi News / Patrika+ / 4 टन का रॉकेट चांद से टकराया: क्या हुआ, क्यों हुआ… इसका मतलब आसान भाषा में समझिए

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