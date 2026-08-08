क्या आपका बच्चा स्कूल में सचमुच सुरक्षित है? जानिए नई सुरक्षा नीतियां, डिजिटल चुनौतियां और जरूरी आयाम

स्कूल सुरक्षा के नए नियम! (AI)
बच्चों के स्कूल जाने का अर्थ केवल यह नहीं है कि वे चार दीवारों के भीतर बैठकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आज के बदलते दौर में 'स्कूल सुरक्षा' का दायरा केवल बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरे और एक सुरक्षा गार्ड तैनात कर देने तक सीमित नहीं रह गया है। आज जब बच्चे तकनीक से घिरे हैं और मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, तब सुरक्षा की परिभाषा भी पूरी तरह बदल चुकी है।
अब स्कूल सुरक्षा के दायरे में साइबर खतरे, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी और सड़क तथा परिवहन सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम शामिल हो चुके हैं। यह समझना हर अभिभावक और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि जब बच्चा घर से निकलता है, तो स्कूल पहुंचने तक और फिर डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने के बाद भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे तय होती है। हाल ही में देश स्तर पर और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम इस बात की गवाही देते हैं कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां बच्चे की सुरक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञों ने इस बात पर गहरा मंथन किया कि सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित क्यों नहीं रहना चाहिए। सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह बात सामने आई कि अग्नि सुरक्षा, इमारत का ढांचा और ट्रांसपोर्ट सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और उनकी साइबर सुरक्षा है।
आज के समय में छात्र कम उम्र में ही स्मार्टफोन और इंटरनेट के संपर्क में आ जाते हैं। इसके चलते साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, डेटा गोपनीयता और अश्लील सामग्री तक पहुंच जैसी चुनौतियां गंभीर रूप से उभरी हैं। इसके साथ ही, पढ़ाई का दबाव, सहपाठियों का प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार और सोशल मीडिया पर पहचान बनाने की होड़ बच्चों में मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलापन पैदा कर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षकों को केवल विषय पढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें मनोविज्ञान और साइबर खतरों के शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई बच्चा अचानक शांत रहने लगा है, उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया है या उसके अंक गिर रहे हैं, तो यह मानसिक तनाव या साइबर बुलिंग का संकेत हो सकता है। डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ साइबर स्वच्छता (Cyber Hygiene) को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाना अब समय की सबसे बड़ी मांग है।
सुरक्षा को एक व्यवस्था बनाने के साथ-साथ इसे संस्कृति में बदलना भी उतना ही आवश्यक है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSCI) ने देश भर के स्कूलों में सुरक्षा संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए NSCI Safety Awards for Schools 2026 की घोषणा की है।
इस राष्ट्रीय पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र न मानकर उन्हें एक संपूर्ण सुरक्षित माहौल में बदलना है। इस पुरस्कार योजना के तहत स्कूलों का आकलन पांच प्रमुख श्रेणियों में किया जाएगा।
इस पहल के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 रखी गई है, जबकि विजेताओं की घोषणा 31 दिसंबर 2026 को की जाएगी। यह पुरस्कार स्कूलों के बीच सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने की एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा।
नीतियों और दिशा-निर्देशों के स्तर पर भारत सरकार ने पहले ही एक सुदृढ़ ढांचा तैयार किया है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 2021 में जारी "Guidelines on School Safety and Security" का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की वर्ष 2016 की स्कूल सुरक्षा नीति को लागू करना अनिवार्य है।
इन नियमों के तहत प्रत्येक स्कूल के लिए यह अनिवार्य है कि वह वर्ष में कम से कम दो बार सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) कराए। इमारतों की मजबूती, बिजली के तारों की स्थिति, अग्निशामक यंत्रों की वैधता, स्वच्छ पेयजल, और शौचालयों की स्वच्छता का नियमित निरीक्षण होना चाहिए। इसके अलावा, आपदाओं जैसे भूकंप, आग लगने या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए छात्रों और कर्मचारियों को नियमित मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया जाना कानूनी और नैतिक दायित्व है।
जब बच्चा घर से निकलकर स्कूल के रास्ते में होता है, तो सबसे बड़ा जोखिम सड़क हादसों का होता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है, जिसे 'Safe School Zone' नाम दिया गया है।
यह परियोजना दिल्ली सरकार, HumanQind संस्था और आईआईटी दिल्ली के संयुक्त सहयोग से चलाई जा रही है। इस मॉडल के तहत स्कूल के आसपास की सड़कों और बुनियादी ढांचे को इस तरह पुनर्गठित (Redesign) किया जा रहा है कि बच्चे बिना किसी भय के पैदल या साइकिल से स्कूल पहुंच सकें।
उदाहरण के तौर पर, नजफगढ़ के एक सरकारी स्कूल के आसपास 240 से 463 मीटर के दायरे को इस परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इसमें निम्नलिखित बदलाव किए जा रहे हैं।
यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो यह देश भर के शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए एक मिसाल बनेगा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटे बदलाव करके बच्चों की जान बचाई जा सकती है।
सरकारों, विभागों और स्कूलों द्वारा उठाए जा रहे ये कदम तभी पूरी तरह से रंग लाएंगे, जब अभिभावक स्वयं जागरूक होंगे। एक अभिभावक के रूप में केवल फीस देना और बच्चे को स्कूल छोड़ देना ही काफी नहीं है। आपको अपने बच्चे के स्कूल प्रशासन से संवाद स्थापित करना होगा।
स्कूल सुरक्षा अब केवल एक ढांचागत व्यवस्था नहीं, बल्कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। जब हम भौतिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, और सड़क परिवहन को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तभी हम अपने बच्चों को एक सचमुच सुरक्षित वातावरण दे पाते हैं। आज उठाए जा रहे ये कदम हमारे बच्चों के कल को सुरक्षित, स्वस्थ और तनावमुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकते हैं।
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