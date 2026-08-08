क्या आपका बच्चा स्कूल में सचमुच सुरक्षित है? जानिए नई सुरक्षा नीतियां, डिजिटल चुनौतियां और जरूरी आयाम

अब स्कूल सुरक्षा के दायरे में साइबर खतरे, मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी और सड़क तथा परिवहन सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम शामिल हो चुके हैं। यह समझना हर अभिभावक और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि जब बच्चा घर से निकलता है, तो स्कूल पहुंचने तक और फिर डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने के बाद भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे तय होती है। हाल ही में देश स्तर पर और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम इस बात की गवाही देते हैं कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां बच्चे की सुरक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।