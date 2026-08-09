SIM की भी होती है उम्र? जानिए कब बदल लेनी चाहिए सिम और क्यों जरूरी है यह फैसला

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कॉलिंग, इंटरनेट, बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, ओटीपी और सोशल मीडिया जैसी लगभग हर डिजिटल सेवा सिम कार्ड से जुड़ी हुई है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या सिम कार्ड की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या वर्षों से इस्तेमाल की जा रही सिम को बदल देना चाहिए? और आखिर सिम बदलने का सही समय क्या है?