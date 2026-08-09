अच्छी सेहत की शुरुआत: 8 बुनियादी सप्लीमेंट्स जो हर बिगिनर के काम आएंगे

यहीं पर सप्लीमेंट्स (Supplements) काम आते हैं। सप्लीमेंट्स हमारे भोजन में मौजूद पोषण की कमी को पूरा करने (Nutritional Gap) का काम करते हैं। यदि आप अपनी फिटनेस या वेलनेस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए सही हैं, तो यहां 8 ऐसे बुनियादी और प्रभावी सप्लीमेंट्स के बारे में बताया गया है जो हर बिगिनर (Beginner) के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।