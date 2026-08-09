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अच्छी सेहत की शुरुआत: 8 बुनियादी सप्लीमेंट्स जो हर बिगिनर के काम आएंगे

विटामिन C से लेकर ओमेगा-3 तक, जानें 8 ऐसे बुनियादी सप्लीमेंट्स के बारे में जो बिगिनर्स के लिए बेहद फायदेमंद हैं।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 09, 2026

Supplements

विटामिन C से ओमेगा-3 तक (AI)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। काम के सिलसिले में अनियमित खान-पान, तनाव, अधूरी नींद और प्रदूषण की वजह से हमारे शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाते। पोषण विशेषज्ञ (Nutritionists) अक्सर यही सलाह देते हैं कि हमें अपनी डाइट से ही सारे विटामिन और मिनरल्स प्राप्त करने चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता।

यहीं पर सप्लीमेंट्स (Supplements) काम आते हैं। सप्लीमेंट्स हमारे भोजन में मौजूद पोषण की कमी को पूरा करने (Nutritional Gap) का काम करते हैं। यदि आप अपनी फिटनेस या वेलनेस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए सही हैं, तो यहां 8 ऐसे बुनियादी और प्रभावी सप्लीमेंट्स के बारे में बताया गया है जो हर बिगिनर (Beginner) के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

विटामिन C (Vitamin C)

विटामिन C सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित सप्लीमेंट्स में से एक है। यह एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत बनाने में मदद करता है।

यह क्यों जरूरी है: यह शरीर को मौसमी बीमारियों, सर्दी-जुकाम और संक्रमणों से बचाता है। साथ ही, यह कोलेजन (Collagen) के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा में चमक आती है और घाव तेजी से भरते हैं।

किसे लेना चाहिए: यदि आपको अक्सर थकान रहती है, त्वचा रूखी रहती है या आपकी इम्युनिटी कमजोर है, तो विटामिन C आपके दैनिक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए।

ओमेगा-3 फैटी एसिड (Omega-3 Fatty Acids)

ओमेगा-3 एक आवश्यक फैटी एसिड है, जिसे हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। इसे हमें आहार या सप्लीमेंट्स के जरिए ही प्राप्त करना होता है। यह आमतौर पर फिश ऑयल (Fish Oil) या शाकाहारी विकल्पों में फ्लेक्ससीड ऑयल (Flaxseed Oil) के रूप में मिलता है।

यह क्यों जरूरी है: ओमेगा-3 आपके दिल के स्वास्थ्य (Cardiovascular Health) को दुरुस्त रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिमाग की कार्यप्रणाली (Brain Function) को बेहतर बनाता है। यह जोड़ों के दर्द और सूजन (Inflammation) को कम करने में भी बेहद मददगार है।

किसे लेना चाहिए: जो लोग सप्ताह में 2-3 बार मछली नहीं खाते, उनके लिए ओमेगा-3 सप्लीमेंट लेना बेहद आवश्यक है।

विटामिन D3 (Vitamin D3)

विटामिन D3 को 'सनशाइन विटामिन' भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर इसे बनाता है। हालांकि, ज्यादातर समय इनडोर रहने के कारण दुनिया भर में बड़ी आबादी इसकी कमी से जूझ रही है।

यह क्यों जरूरी है: विटामिन D3 हमारे शरीर को कैल्शियम अवशोषित (Absorb) करने में मदद करता है। यह हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत और मूड को बेहतर बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

किसे लेना चाहिए: वे लोग जो बंद कमरों में ज्यादा समय बिताते हैं या जिनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है।

मैग्नीशियम (Magnesium)

मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज (Mineral) है जो शरीर के 300 से अधिक बायोकेमिकल रिएक्शन्स में शामिल होता है। इसके बावजूद, बहुत से लोग अपनी डाइट में पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं ले पाते।

यह क्यों जरूरी है: यह मांसपेशियों को आराम देने, मांसपेशियों के खिंचाव (Cramps) को दूर करने और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को शांत करने में मदद करता है। यदि आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती या तनाव महसूस होता है, तो मैग्नीशियम इसमें काफी राहत दे सकता है।

किसे लेना चाहिए: एथलीट, वर्कआउट करने वाले लोग और वे जिन्हें अनिद्रा (Insomnia) या तनाव की समस्या है।

मल्टीविटामिन (Multivitamin)

यदि आप अपनी दैनिक पोषण संबंधी जरूरतों को लेकर अनिश्चित हैं, तो एक अच्छा मल्टीविटामिन आपके लिए एक 'सेफ्टी नेट' की तरह काम करता है।

यह क्यों जरूरी है: मल्टीविटामिन में विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल्स का एक संतुलित मिश्रण होता है। यह शरीर की ऊर्जा के स्तर (Energy Levels) को बनाए रखने, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने और दैनिक पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करता है।

किसे लेना चाहिए: कोई भी व्यक्ति जिसकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है और जो दैनिक रूप से संतुलित आहार नहीं ले पाता।

प्रोबायोटिक्स (Probiotics)

कहा जाता है कि हमारी आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ हमारा पेट (Gut) होता है। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्मजीव (Good Bacteria) होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं।

यह क्यों जरूरी है: प्रोबायोटिक्स पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से होता है। यह ब्लोटिंग (पेट फूलना), गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है और इम्युनिटी को भी बढ़ाता है।

किसे लेना चाहिए: वे लोग जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं या जिन्होंने हाल ही में एंटीबायोटिक्स दवाएं ली हैं।

जिंक (Zinc)

जिंक एक महत्वपूर्ण ट्रेस मिनरल है जो इम्युनिटी और कोशिकाओं की वृद्धि (Cell Growth) के लिए आवश्यक है।

यह क्यों जरूरी है: जिंक शरीर के रक्षा तंत्र को मजबूत करता है, त्वचा की समस्याओं (जैसे एक्ने/मुहासे) को ठीक करता है और हॉर्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर में प्रोटीन निर्माण और डीएनए संश्लेषण के लिए भी जरूरी है।

किसे लेना चाहिए: जिन्हें बार-बार इन्फेक्शन होता है या जो मुंहासों की समस्या से परेशान हैं।

प्लांट-बेस्ड या व्ही प्रोटीन (Plant-based / Whey Protein)

  • जब सप्लीमेंट्स की बात आती है, तो प्रोटीन पाउडर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या केवल बॉडीबिल्डर्स से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन वास्तव में, प्रोटीन हर किसी की बुनियादी जरूरत है।
  • यह क्यों जरूरी है: प्रोटीन हमारी मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण के लिए आवश्यक है। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। यदि आप डाइट से पर्याप्त प्रोटीन (जैसे दालें, पनीर, अंडे, चिकन) नहीं ले पा रहे हैं, तो एक स्कूप प्रोटीन पाउडर इसका आसान विकल्प है।

किसे लेना चाहिए: जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं, वजन घटाना चाहते हैं या अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहते हैं।

शुरुआत करने वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स:

एक साथ सब शुरू न करें: यदि आप सप्लीमेंट्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक साथ सभी 8 सप्लीमेंट्स लेना शुरू न करें। सबसे पहले अपनी बुनियादी जरूरतों (जैसे विटामिन D3, ओमेगा-3 या मल्टीविटामिन) से शुरुआत करें।

  • गुणवत्ता की जांच करें: हमेशा प्रतिष्ठित और प्रमाणित ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स ही चुनें, ताकि आपको शुद्ध और सुरक्षित उत्पाद मिले।
  • डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें: किसी भी नए सप्लीमेंट को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, विशेषकर यदि आप पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं।

सप्लीमेंट्स आपकी स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ये संतुलित आहार का विकल्प नहीं हैं। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद के साथ यदि इन 8 सप्लीमेंट्स का सही इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपकी ऊर्जा, इम्युनिटी और समग्र स्वास्थ्य को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं।

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Updated on:

09 Aug 2026 07:59 pm

Published on:

09 Aug 2026 07:59 pm

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